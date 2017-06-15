

Президент Узбекистана назначил Фирдавса Абдухаликова генеральным директором Национального агентства «Узбеккино». Назначенец – фигура хорошо известная на журналистском небосклоне страны.



Автор ряда документальных лент, получивших широкое международное признание, глава Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ), председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана.

На посту гендиректора «Узбеккино» Ф. Абдухаликов сменил Ф. Закирова.



