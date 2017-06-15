Президент Узбекистана назначил Фирдавса Абдухаликова генеральным
директором Национального агентства «Узбеккино». Назначенец – фигура
хорошо известная на журналистском небосклоне страны.
Автор ряда документальных
лент, получивших широкое международное признание, глава Национальной
ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ),
председатель правления Всемирного общества по изучению, сохранению и
популяризации культурного наследия Узбекистана.
На посту гендиректора «Узбеккино» Ф. Абдухаликов сменил Ф. Закирова.
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