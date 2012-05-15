Я вам не брат

Авторитетный узбекский бизнесмен Гафур Рахимов подал в суд США иск против офиса по контролю над иностранными активами Министерства финансов США, в 2012 году включившего его в так называемый «санкционный» список. Формальной причиной этих недружественных для бизнесмена действий стали подозрения в причастности его к некой преступной организации «Братский круг», якобы созданной выходцами из СССР. Правда, позже Минфин США сменил формулировку, заподозрив бизнесмена в поддержке преступной сети криминальных авторитетов.





Настаивая на непричастности к криминальному миру и исключении своего имени из санкционного списка, Г. Рахимов напоминает, что адвокатам так и не удалось получить доступ к документам, на основе которых было принято дискредитирующее и дискриминирующее его решение.





Напомним, что в ноябре 2018 года на конгрессе Международной ассоциации бокса (AIBA), проходившем в Москве, Гафур Рахимов большинством голосов был избран президентом этой организации. Позже он добровольно сложил с себя полномочия президента, заявив, что интересы бокса для него выше личных карьерных устремлений.







