

14 сентября парламент Узбекистана утвердил Порядок проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств и поминальных обрядов. Документ принят с целью искоренения «тщеславия, пренебрежительного отношения к социальному положению других людей, чрезмерного расточительства, игнорирования традиций и обычаев народа». Ответственными за реализацию документа назначены прокуратура, МВД, местные органы исполнительной власти, махаллинские (квартальные) комитеты.



Порядок предусматривает предварительное уведомление органов самоуправления граждан о намерении проведения торжеств или поминок, регламентирует время и условия проведения, максимальное количество гостей. Если речь идет о свадьбе, то дополнительные ограничения введены по количеству музыкантов и арендованных транспортных средств.



Кроме того, документ обязывает администрацию арендуемых точек общественного питания минимум за два дня до проведения свадьбы, юбилея или поминок в письменном виде уведомлять об этом органы внутренних дел.



В законную силу Порядок, утвержденный парламентом Узбекистана, вступит в силу 1 января 2020 года.



Порядок предусматривает предварительное уведомление органов самоуправления граждан о намерении проведения торжеств или поминок, регламентирует время и условия проведения, максимальное количество гостей. Если речь идет о свадьбе, то дополнительные ограничения введены по количеству музыкантов и арендованных транспортных средств.Кроме того, документ обязывает администрацию арендуемых точек общественного питания минимум за два дня до проведения свадьбы, юбилея или поминок в письменном виде уведомлять об этом органы внутренних дел.