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С целью искоренения

14 сентября парламент Узбекистана утвердил Порядок проведения свадебных, семейных, юбилейных торжеств и поминальных обрядов. Документ принят с целью искоренения «тщеславия, пренебрежительного отношения к социальному положению других людей, чрезмерного расточительства, игнорирования традиций и обычаев народа». Ответственными за реализацию документа назначены прокуратура, МВД, местные органы исполнительной власти, махаллинские (квартальные) комитеты.

Порядок предусматривает предварительное уведомление органов самоуправления граждан о намерении проведения торжеств или поминок, регламентирует время и условия проведения, максимальное количество гостей. Если речь идет о свадьбе, то дополнительные ограничения введены по количеству музыкантов и арендованных транспортных средств.

Кроме того, документ обязывает администрацию арендуемых точек общественного питания минимум за два дня до проведения свадьбы, юбилея или поминок в письменном виде уведомлять об этом органы внутренних дел.

В законную силу Порядок, утвержденный парламентом Узбекистана, вступит в силу 1 января 2020 года.

С целью искоренения


Соб. инф.



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Просмотров: 864     15 сентября 2019


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