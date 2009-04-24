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Как отожмут вашу собственность

В недрах Министерства финансов родился документ, который по своей сути является не просто реакционным, а отбрасывает рыночные отношения на десятилетия. Имею в виду проект постановления Кабинета Министров «О гарантиях имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства, а также о порядке изъятия земельных участков и возмещения убытков».

Известно, что базовыми принципами рыночной экономики являются свободное предпринимательство, основанное на договорных отношениях между субъектами, рыночное ценообразование, неприкосновенность частной собственности, ограничение вмешательства государства в хозяйственную деятельность.

Что настораживает в проекте? Понятие «изъятие». Оно подразумевает приоритет публичной власти над частными интересами, принуждение к передаче частной собственности от одного лица - либо к государству, либо другому лицу, использование властных полномочий чиновников, силовых структур и так далее. И в действующем законодательстве есть такое право, есть оно и в законодательстве и ряда зарубежных стран, но эта мера -  чрезвычайная, диктуется крайней необходимостью и объективной реальностью. Но в любом случае выгодоприобретателем является государство или общество в целом.

Чиновники Министерства финансов, не обладающие креативным мышлением, не смогли придумать ничего лучше, как термин «иные нужды». Но кто в этом случае является выгодоприобретателем? Если это не общество и не государство, то очевидно какое-то третье лицо. И почему государство, используя свои властные полномочия, должно оказывать предпочтение этому лицу?

Мне могут возразить: на данный момент земля практически государственная, и соответственно государство вправе ею распоряжаться. Это не совсем так. Земельные участки выделялись во владение, пожизненное пользование с правом наследования, в аренду решениями государственных органов, и во всем мире сохраняется преемственность решений госорганов.

В условиях рыночной экономики должны действовать рыночные механизмы. Такие, как выкуп. На условиях свободного волеизъявления, без какого-либо вмешательства государства. Не договорились - право частной собственности священно.

Как отожмут вашу собственность


Григорий Борисов, юрист



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Просмотров: 808     17 сентября 2019


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