Лица стёрты, краски тусклы

22 декабря 2019 года в Узбекистане пройдут выборы в Законодательную палату Олий Мажлиса (парламента) – об этом 20 сентября сообщила Центральная избирательная комиссия. Согласно закону, предвыборную кампанию политические партии могут начинать с момента этого заявления. Таким образом, ЦИК выполнил функции шпрехшталмейстера, объявив начало представления и пригласив цирковых на арену.





Сегодня в Узбекистане пять зарегистрированных политических партий - Демократическая «Миллий тикланиш», Социал-демократическая «Адолат», Народно-демократическая, Либерально-демократическая и Экологическая. Первые четыре были созданы по инициативе Ислама Каримова, пятая возникла в результате переименования движения, созданного тогда же в качестве неизбежной дани новым западным веяниям. Все они единодушно поддерживали политику первого президента Узбекистана и поддерживают политику нынешнего.





По независимым оценкам, из 20 миллионов потенциальных избирателей безошибочно перечислить хотя бы названия партий смогут не более пяти тысяч человек, но и те – чиновники. Назвать поименно хотя бы 10 из 150 депутатов, работающих в Законодательной палате на постоянной основе, способны не более тысячи человек. Как правило, это близкие родственники и друзья парламентариев.





Необходимо также отметить, что политические партии, представленные в парламенте, не влияли, не влияют и вряд ли будут влиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. Основная задача парламентариев Узбекистана – обеспечить легитимность решений, принятых президентом и правительством.





Говорят, что новый состав Законодательной палаты будет кардинально отличаться от нынешнего. Говорят, в Москве кур доят, а петухи яйца несут. Мало ли кто что говорит...