Бардак в законах и в головах



Днями председатель Сената заявила, что законодательство Узбекистана находится в состоянии бардака. Грубо, но абсолютно верно. И не только законодательство, но и законотворчество. Все ведомства подключились к соревнованию по подготовке нормативного документа по проблеме изъятия земельных участков и выплатам компенсаций. Могу предположить, что был объявлен закрытый конкурс, как легче изъять земельный участок и дополнительно содрать деньги с физических и юридических лиц.



Не успело завершится обсуждение проекта постановления Кабинета Министров, подготовленного Министерством финансов Узбекистана, с пафосным названием «О гарантиях имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства, а также о порядке изъятия земельных участков и возмещении убытков», как для обсуждения выставили проект постановления «О дополнительных мерах по обеспечению гарантий имущественных прав физических и юридических лиц и совершенствование порядка изъятия земельных участков и предоставления компенсации», подготовленный Министерством юстиции Узбекистана. Причем проект Минюста радикально отличается от проекта Минфина.



Хочу сразу сказать, что ни в первом, ни во втором проекте фактически никаких гарантий неприкосновенности частной собственности, либо полного возмещения убытков, нет. Но Министерство юстиции вышло с новациями - создать в аппарате правительства и в хокимиятах структуры, которые будут заниматься вопросами сносов, готовить документы, вести учет снесенного и так далее.



Мелко, не по государственному мыслит Министерство юстиции. Надо бы Агентство создать при Кабинете Министров. Агентство по изъятию земельных участков и сносу недвижимости, сокращенно «УзСНОС». И департаменты в нем: по внезапному и чрезвычайному сносу, по собственной безопасности и физической поддержке, по противопожарной защите. Все пригодится.



Еще одно новшество придумали чиновники Министерства юстиции. Не знаю, откуда они его позаимствовали, но явно не из английского права. Изъятие земельных участков планируется осуществлять не только на государственные и общественные нужды, но на инвестиционные проекты, направленные на развитие и улучшение архитектурного облика территории. При этом, реализация проектов будет предложена самим собственникам жилых и нежилых строений (пункт 12 проекта положения). Выглядеть это будет так: органы власти готовят проектную документацию с требованиями по улучшению внешнего вида жилых, нежилых, производственных и других зданий и презентационные материалы для внесения в Кенгаш. Реализация проектов осуществляется собственниками за счет собственных средств. кредитов и других источников, не запрещенных законодательством.



Срок реализации инвестиционных проектов будет установлен в соответствии с проектной документацией, но не должен превышать двух лет. В этом случае земельные участки изыматься не будут. А вот если собственники не смогут уложиться в положенный срок, то будут платить повышенный налог на имущество и на землю. В случае отказа собственников от реализации инвестпроекта составят протокол разногласий с указанием причин отказа, после чего изъятие земельного участка будет осуществляться в соответствии с решением суда (пункт 17 положения).



Получается, что мне, как собственнику дома, будет предложено совместно с соседями заключить договор с хокимиятом на реализацию инвестпроекта по улучшению архитектурного облика моей улицы (а это может быть все, что угодно: укладка плитки на тротуарах. побелка или покраска в один цвет, ремонт оросительной системы, выравнивание этажности – всё, что взбредет чиновникам), а в случае отказа - протокол разногласий с указанием причин. Такого бреда я еще нигде и никогда не видел. За подобные новации надо не просто с работы увольнять, но и лишать дипломов юристов.



Теперь о других новшествах. Предлагается заключать нотариально заверенный договор с инициатором (так скромно назвали застройщика или инвестора). Зачем и что это дает - из проекта не видно. Гарантами имущественных прав граждан разработчики проекта предложили назначить сами хокимияты и другие органы власти.



В Министерстве юстиции, видимо, не представляют, что такое гарантия. Гарантия в гражданском праве - обязательство, ответственность, поручительство. Чем будет отвечать орган власти, если он не является участником договорных отношений между собственником и так называемым инициатором проектов. Более того, он заинтересован в изъятии земельных участков.



Еще одно новшество: из положения исчез перенос домостроения на вновь выделенный участок земли, что предусмотрено земельным кодексом, куда разработчики, похоже, не заглядывали.



Хочу сразу сказать, что ни в первом, ни во втором проекте фактически никаких гарантий неприкосновенности частной собственности, либо полного возмещения убытков, нет. Но Министерство юстиции вышло с новациями - создать в аппарате правительства и в хокимиятах структуры, которые будут заниматься вопросами сносов, готовить документы, вести учет снесенного и так далее.Мелко, не по государственному мыслит Министерство юстиции. Надо бы Агентство создать при Кабинете Министров. Агентство по изъятию земельных участков и сносу недвижимости, сокращенно «УзСНОС». И департаменты в нем: по внезапному и чрезвычайному сносу, по собственной безопасности и физической поддержке, по противопожарной защите. Все пригодится.Еще одно новшество придумали чиновники Министерства юстиции. Не знаю, откуда они его позаимствовали, но явно не из английского права. Изъятие земельных участков планируется осуществлять не только на государственные и общественные нужды, но на инвестиционные проекты, направленные на развитие и улучшение архитектурного облика территории. При этом, реализация проектов будет предложена самим собственникам жилых и нежилых строений (пункт 12 проекта положения). Выглядеть это будет так: органы власти готовят проектную документацию с требованиями по улучшению внешнего вида жилых, нежилых, производственных и других зданий и презентационные материалы для внесения в Кенгаш. Реализация проектов осуществляется собственниками за счет собственных средств. кредитов и других источников, не запрещенных законодательством.Срок реализации инвестиционных проектов будет установлен в соответствии с проектной документацией, но не должен превышать двух лет. В этом случае земельные участки изыматься не будут. А вот если собственники не смогут уложиться в положенный срок, то будут платить повышенный налог на имущество и на землю. В случае отказа собственников от реализации инвестпроекта составят протокол разногласий с указанием причин отказа, после чего изъятие земельного участка будет осуществляться в соответствии с решением суда (пункт 17 положения).Получается, что мне, как собственнику дома, будет предложено совместно с соседями заключить договор с хокимиятом на реализацию инвестпроекта по улучшению архитектурного облика моей улицы (а это может быть все, что угодно: укладка плитки на тротуарах. побелка или покраска в один цвет, ремонт оросительной системы, выравнивание этажности – всё, что взбредет чиновникам), а в случае отказа - протокол разногласий с указанием причин. Такого бреда я еще нигде и никогда не видел. За подобные новации надо не просто с работы увольнять, но и лишать дипломов юристов.Теперь о других новшествах. Предлагается заключать нотариально заверенный договор с инициатором (так скромно назвали застройщика или инвестора). Зачем и что это дает - из проекта не видно. Гарантами имущественных прав граждан разработчики проекта предложили назначить сами хокимияты и другие органы власти.В Министерстве юстиции, видимо, не представляют, что такое гарантия. Гарантия в гражданском праве - обязательство, ответственность, поручительство. Чем будет отвечать орган власти, если он не является участником договорных отношений между собственником и так называемым инициатором проектов. Более того, он заинтересован в изъятии земельных участков.