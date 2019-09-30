Эффект бумеранга

27 сентября Военный суд Узбекистана объявил обвинительный приговор в отношении бывшего председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Республики Узбекистан Ихтиёра Абдуллаева «и членов его преступного сообщества». Тем самым пресс-служба Верховного суда, распространившая сообщение, констатировала, что у руля ряда ключевых силовых и судебных структур страны стояли члены организованного преступного сообщества (ОПС).

Приговором суда, заседания которого проходили в обстановке особой секретности, «Ихтиёр Абдуллаев признан виновным в организации преступного сообщества, получении взяток, заключении сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, вымогательстве, хищении чужого имущества, нарушении таможенного законодательства в особо крупных размерах, в интересах организованной группы и преступного сообщества, и ряда других уголовно наказуемых деяний, путем злоупотребления должностными полномочиями, за что в совокупности преступлений, ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы».

Приговором суда также осуждены: бывший заместитель председателя СГБ Джахангир Игамов к 16 годам, бывший советник председателя СГБ Алишер Ишанходжаев — 17 годам, бывший заместитель прокурора города Ташкента Ёркин Абдуллаев — 14 годам, бывший заместитель начальника управления по работе с кадрами Министерства юстиции Юсуфбай Ходжаев — 8 годам, бывший заместитель генерального прокурора Гайрат Хидоятов – 5 годам, бывший заместитель председателя Верховного суда Бахадыр Дехканов (сват И. Абдуллаева) – 5 годам, бывший прокурор Наманганской области Улугбек Тошев — 5 годам лишения свободы, с лишением права занимать должностные и материально-ответственные положения на определенные сроки.

Остальным 15 подсудимым, сказано в сообщении пресс-службы Верховного суда, назначены наказания с учетом тяжести и общественной опасности их деяний, а также роли в совершённых преступлениях.