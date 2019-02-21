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Как мы рады, как мы рады, что вы все из Ленинграда

С 1 по 3 октября состоится официальный визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Республику Узбекистан.

Кроме встреч с коллегами, гостья примет участие в заседании деловых советов двух стран, а также поставит подпись под Меморандумом о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Узбекистана и Аналитическим правовым управлением аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России.

Как мы рады, как мы рады, что вы все из Ленинграда


Соб. инф.



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Просмотров: 859     30 сентября 2019


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