Как мы рады, как мы рады, что вы все из Ленинграда
С 1 по 3 октября состоится официальный визит председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентины Матвиенко в Республику Узбекистан.
Кроме встреч с коллегами, гостья примет участие в заседании деловых советов двух стран, а также поставит подпись под Меморандумом о сотрудничестве между Институтом проблем законодательства и парламентских исследований при Олий Мажлисе Узбекистана и Аналитическим правовым управлением аппарата Совета Федерации Федерального Собрания России.
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