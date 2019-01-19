В Ташкент хотят все

23–28 сентября 2019 года

Ведущие республиканские газеты 26 сентября опубликовали сообщение «Президент Узбекистана принял спецдокладчика Совета по правам человека ООН».

В печатных изданиях 27 сентября опубликован указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию налоговой политики Республики Узбекистан».

Ряд изданий 25 сентября перепечатали информацию УзА «Узбекистан-Индия: консультации в сфере безопасности». В ней сообщается, что в Ташкенте состоялись консультации между аппаратом Совета безопасности при президенте Узбекистана и секретариатом совета по национальной безопасности Индии.

В печати 27 сентября распространено сообщение УзА «О восемнадцатом совещании министров государств-членов ШОС, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность».

Узбекские СМИ 25 сентября распространили сообщение УзА «Зарегистрированы уполномоченные представители политических партий». В нем говорится, что Центральная избирательная комиссия рассмотрела документы рекомендованных руководителями партий уполномоченных представителей, приняла постановление об их регистрации и предоставлении им свидетельства (мандата).

Ряд изданий 26 сентября перепечатали материал ИА «Дунё» «Хелена Фрейзер: «Мы очень рады тому, что Узбекистан принял обязательства в области изменения климата». Речь - о достигнутом страной прогрессе в области ЦУР, а также обеспечении гендерного равенства и реформах в Узбекистане, основных вопросах, обсуждаемых на текущей сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Газета «Правда Востока» 25 сентября опубликовала интервью под заголовком «Вазил Худак: Узбекистан - наиболее динамично развивающаяся страна Центральной Азии». В нем вице-президент Европейского инвестиционного банка Вазил Худак сообщил о цели визита в страну - подписании Меморандума о взаимопонимании по Проекту реабилитации Аральского моря.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 24 сентября под рубрикой «Критический взгляд» опубликовали статью «По темным улочкам, спотыкаясь, вынуждены ходить жители Джизака вечерами». Автор описывает, что большинство улиц областного центра не освещены. Между тем, дорожники закладывают в смету при ремонте дорог установку освещения, о чем забывают.

В этих же изданиях 26 сентября опубликован материал «Бульвар с пожухлой листвой». Автор пишет о судьбе знаменитого Университетского бульвара в Самарканде, имеющего почти 150-летнюю историю. Горожанам удалось отстоять его. «Вызывает недоумение тенденция высаживать хвойные деревья или каштаны, которые не адаптированы к местным климатическим условиям, - говорит старший научный сотрудник Зарафшанского Национального природного парка Наталья Мармазинская. - А ведь у нас есть такие замечательные виды местных деревьев и кустарников, как чингиль, гребенщик, джида, которые отличаются неповторимой красотой и легко приживаются, способны перенести любые природные катаклизмы. Высадка таких растений в парках, скверах и бульварах оздоровила бы общую экологическую ситуацию, а туристы и школьники получили возможность знакомиться с природой нашего края», - говорится в материале.

В газете «Миллий тикланиш» опубликован критический материал под заголовком «Когда прекратится возня вокруг прописки». Автор пишет о том, что система получения прописки в обмен на приобретения дорогого жилья в Ташкенте несправедлива и не оправдывает себя. Также он осуждает порядок, что есть государственные организации, которые имеют право получить прописку для приглашенного из региона сотрудника. «Речь шла о государственных органах, а сегодня в этом списке Союз молодежи, Совет фермеров, ТПП, Центр духовности и просветительства. Но ведь это общественные организации. Следовательно, и другим должно быть предоставлено такое право», - пишет автор.

Газета «Адолат» 27 сентября опубликовала заметку «Когда прекратится выдача красивых номеров уважаемым людям». Автор говорит, что реализация частникам ходовых номерах дала результат. В бюджет попадают немалые деньги. Но вопрос выдачи служебных номеров все еще решается по звонкам. В этой связи он внес предложение, чтобы выдача номеров осуществлялась посредством компьютера, без участия человеческого фактора.

В этом же номере издания опубликован материал «Банкиры, которые посягают на пенсии и пособия» - о массовых хищениях пенсий в «Халк банк». Приводятся данные о том, что в филиалах финансового учреждения задерживают пенсии тысяч людей, подделывают документы и просто присваивают их деньги, платят умершим.

«Есть вопрос министру?» - под таким заголовком в еженедельном издание «Жамият» опубликовано обращение депутата Законодательной палаты к министру высшего образования. Парламентарий комментирует установленные расценки на оплату контрактов, а также супер-контрактов для абитуриентов, не набравших необходимого количества баллов. В обращении говорится о недовольстве населения тем, что в системе не учитывают мнения людей.

Газета «Махалла» под рубрикой «Проблема» опубликовала критическую заметку под заголовком «Что меняют на практике пустые отчеты?». Автор пишет о проблемах благоустройства в одном из районов Самаркандской области. О том, что многие вопросы решаются на бумаге, а на практике делается намного меньше, запланированного.

Издание «Инсон ва конун» на целый разворот разместило статью «Не бросай в огонь мечты». В ней рассказывается о трагических судьбах граждан попавших в сети торговцев людьми.



