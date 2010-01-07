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По имени-отчеству

1 октября в Узбекистане - День учителя и наставника. Когда-то был просто День учителя, потом решили выделиться, чтобы было не как везде. И добавили наставника. Хотя наставник – это тоже учитель в самом широком толковании этого слова. Впрочем, вопрос не в терминологии, в данном случае она вторична. Главное – есть праздник, есть люди, которые по-прежнему учат детей. Сначала учили нас, наших детей, потом детей наших детей...

Спасибо нашим учителям, спасибо всем поименно, кто жив. Тем, кто ушел – наша добрая память. Наверное, мы были не самыми лучшими учениками, однако время показало, что и не самыми худшими. Хулиганы и «мерзопакостные личности» 10-го «Ж» класса первого выпуска Ташкентской школы №110 стали вполне приличными людьми. Вполне приличными стали и выпускники десятых «А», «Б», «В», «Г», «Д», «Е» (с ума сойти - у нас было семь десятых классов). Кто-то стал миллиардером, кто-то не стал, но каждый стал человеком, как принято было говаривать раньше. В разных странах, кто где, но стал.

В том числе, и благодаря вам, дорогие наши учителя. Вашему терпению, вашему пониманию, вашей преданности своей профессии. Спасибо, что терпели нас. Разных и всяких. И терпения тем, кто учит таких же сегодня. Терпения и здоровья. А еще – достатка. Чтобы не стыдно было за профессию и за то, что вся жизнь отдана самому дорогому – обучению и воспитанию нового поколения граждан страны.

…Порою кажется, что школа была совсем недавно. Вроде недавно, а не пятьдесят лет назад, был хлопок. Нашему 10-му «Ж» не хватило места в бараке, мы жили на окраине совхоза в щитовом домике, который на период сбора урожая вынужденно покинули хозяева, и позже всех выходили в поле. Колонна уже шла по дороге, мы подтягивались и слышали голос завуча и учительницы русского языка и литературы одновременно - Аллы Ильиничны Самохваловой: «Жопотянулся». Кто так сегодня может сказать?! Счастливое было время!
 
Здоровья вам, дорогие наши учителя, если хоть кто-то из вас еще жив! Здоровья и терпения вам, учителя сегодняшнего дня! Денег вам, счастья и благодарных учеников!

Сергей Ежков

P.S. Сейчас Ташкентская школа №110 находится на реконструкции. И это объяснимо – в эксплуатацию украинские строители, прибывшие восстанавливать столицу Узбекистана после землетрясения, сдали её в 1969 году. Полвека прошло. Новый облик школы создает компания Кабула Каюмовича Шодиева. Именно так, с отчеством. Строящий школы, того заслуживает.

Как на всю жизнь заслужили этого уважительного отношения и наши учителя: Рустам Хаитович (история), Петр Петрович (труд), Шарифа Шоумаровна (узбекский язык), Алла Ильинична (русский язык, литература), Вера Павловна (английский, классный руководитель). Простите, кого на упомянул.     
На снимке: 10-й «Ж» класс Ташкентской школы №110 образца 1970 года.


По имени-отчеству

По имени-отчеству






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Просмотров: 3072     1 октября 2019


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