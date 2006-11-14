Формы и содержание

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4 октября состоялась неформальная встреча журналистов и блогеров с лидерами Социал-демократической партии «Адолат». Созданная почти четверть века назад, партия сегодня насчитывает 399 599 членов, основной целью, провозглашенной партией, является формирование справедливого гражданского общества и правового демократического государства с социально ориентированной рыночной экономикой.

По словам председателя «Адолат» Наримана Умарова, законодательные инициативы партии направлены на обеспечение прозрачности деятельности государственных органов, борьбу с коррупцией, доступное высшее образование, предоставление качественного бесплатного медицинского обслуживания, реформирование системы налогообложения, улучшение судебно-правовой системы.

Запомнилась фраза, произнесенная в ходе встречи начальником отдела по повышению политической активности женщин и молодежи Гулрух Агзамовой: «У «Адолат» - женское лицо». Журналисты перевели взгляд на председателя партии и не нашли в его лице ничего женственного или женского. Явное несоответствие формы и содержания, подумали они, но промолчали...

 

На снимке: ум, честь и совесть нашей эпохи


 

 

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Соб. инф.



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Просмотров: 718     5 октября 2019


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