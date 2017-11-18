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Министерство обещает содействие

Реализация реформ, направленных на улучшение инвестиционного климата в том числе либерализация валютного рынка, повышение открытости страны для международного сообщества, оптимизация органов государственной власти и поэтапное снижение роли государства в экономике страны, значительно повысили привлекательность Узбекистана для иностранных инвесторов, что придает динамику росту объемов освоения прямых иностранных инвестиций в экономике страны. Согласно данным Всемирного банка, Узбекистан вошел в топ-20 стран крупнейших реформаторов в сфере содействия бизнесу в рамках международного рейтинга «Ведение бизнеса». 

В стране усилена защита миноритарных инвесторов, упрощена налоговая система, внедрены меры по исполнению контрактов и достигнуты значительные успехи в облегчении процедур внешней торговли. Вместе с тем, усовершенствованы требования к независимости членов совета директоров в коммерческих организациях и повышена роль комитетов по аудиту. Признаны меры, направленные на развитие института медиации, создание единой правовой базы и внедрение стимулирующих механизмов применения медиации по спорам, возникающим в связи с осуществлением предпринимательской деятельности.

В соответствии с докладом ЮНКТАД мировые объемы прямых иностранных инвестиций сокращаются на протяжении трех лет подряд, достигнув минимальных показателей со времен глобального финансового кризиса. По итогам 2018 года данный показатель снизился на 19 процентов (в 2017 году 16%). В тоже время, азиатский регион придерживается обратного тренда, наращивая объемы иностранных инвестиций (рост на 5%) вопреки всемирному спаду. Более того, страны центрально-азиатского региона обеспечивают рост объемов инвестиций в среднем на 8-10%, в то время как, Узбекистан достиг 3-х кратного роста объемов прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по праву заняв лидирующие позиции по темпам роста объемов инвестиций, не только среди экономик центрально-азиатского региона, но и мировой экономики в целом.

Справочно: по итогам 8 месяцев 2019 года объем прямых иностранных инвестиций и кредитов превысил 5,8 млрд. долл., что в 4 раза больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года. Значительный рост объемов освоения прямых иностранных инвестиций отмечается в металлургической, текстильной, фармацевтической отраслях, в сфере производства продовольственной продукции. 

Необходимо отметить масштабную активизацию инвестиционной деятельности в регионах. Отмечается десятикратный рост объемов освоения прямых иностранных инвестиций по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тенденция роста объемов освоения прямых иностранных инвестиций продолжится в следующем году, благодаря реализации инвестиционных проектов в электроэнергетической, химической и электротехнической, информационно-коммуникационной сферах, а также в сельском хозяйстве и производстве строительных материалов.

Важно отметить, что Министерство инвестиций и внешней торговли оказывает поддержку иностранным инвесторам в соблюдении их законных прав и интересов при реализации инвестиционных проектов. В этой связи, Министерство связалось с представителем ООО «Кува Агро Инвест» и постарается оказать максимальное содействие предприятию в решении сложившейся ситуации в установленном законодательством порядке. Своевременная и эффективная поддержка иностранных инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов в Узбекистане является важным инструментом привлечения прямых иностранных инвестиций в страну.
 
Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли 

Министерство обещает содействие






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Просмотров: 755     5 октября 2019


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