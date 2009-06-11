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Четверть века на обочине

В ходе визита в Узбекистан спикера Совета Федерации В. Матвиенко было анонсировано создание рабочих групп по проработке вопроса о возможности вступления Узбекистана в ЕАЭС. В сети началось обсуждение данной темы. Мне сразу попалось на глаза растиражированная СМИ жесткая критика этого решения, прозвучавшая от якобы известного общественного деятеля, хотя я о ней никогда не слышал. Аргументы, которые приводит дама, не заслуживают серьезного обсуждения, но тем не менее.

В экономике Узбекистана отнюдь не все хорошо. По официальным данным, уровень высокотехнологического сектора в промышленности составляет всего 1,2 процента, изношенность основных фондов в разных отраслях промышленности от 50 до 90 процентов. Почти полностью утрачен человеческий капитал в части собственных научно-технических и технологических разработок. Подготовка специалистов всех уровней находится на низком уровне не только в количественном, но в качественном отношении.

Известно ли консультанту по государственному управлению, каковым позиционирует себя противник вступления Узбекистана в ЕАЭС, что в настоящее время уровень инфляции колеблется в пределах 13-16 процентов, дефицит торгового баланса за прошлый год составил 5,5 миллиарда долларов, а за 8 месяцев текущего - уже 3,5 миллиарда. Про девальвацию национальной валюты промолчу.

Внешние заимствования хоть и не достигли критического уровня, но темпы их прироста не могут не вызывать тревогу. Много можно рассказать и про инвестиционный климат в Узбекистане, про соблюдение законности и эффективность государственного управления, неприкосновенность частной собственности и коррупцию.

Реформы проводят, но они во многом косметические, да и хозяйство слишком запущено. По моему глубокому убеждению, Узбекистану просто необходимо вступить в ЕАЭС. В силу многих факторов. Геополитических, экономических, ментальных. Да, там много недостатков, конфликтов интересов, проблем. Но это - интеграция, это общие интересы, общий рынок. Если есть опасения, что российские товары заполнят рынок Узбекистана, то почему не заполнять рынки других стран узбекскими товарами? Или есть варианты? Много ли узбекских товаров (не сырья, а именно товаров) допустят на рынок Европейского Союза?

Теперь о том, что вступление в ЕАЭС – это билет в один конец. Дескать, здравствуй, Советский Союз. Да, в истории СССР было много всего. Но было бесплатное и качественное образование, такая же медицина, достойное социальное обеспечение, интернационализм, в конце концов. СССР был мощной державой, второй экономикой мира, где люди чувствовали себя защищенными.

Но разве после развала СССР Узбекистан стал подлинно независимым, процветающим государством? Под лозунгом «Узбекистан - государство с великим будущим» прекратили свое существование тысячи предприятий. Что стало с пятым в мире авиационным заводом, что стало с гордостью Узбекистана - электронной промышленностью? Узбекистан стал намного более зависимым государством.

Надо понять, что наступила другая эпоха, Советский Союз уже не возродить, и никто не собирается этого делать. А вот в состоянии ли Узбекистан противостоять всем вызовам и угрозам в современном мире в одиночку, без интеграции и поддержки - это большой вопрос.

Григорий Борисов

Четверть века на обочине






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Просмотров: 1974     6 октября 2019


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