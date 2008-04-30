Спи спокойно, страна

По информации из конфиденциальных источников, в ближайшие дни из Ташкента в Багдад вылетит спецрейс, на котором в Узбекистан доставят около двухсот женщин, вместе с мужьями оказавшихся в зоне боевых действий в Сирии и Ираке. Это станет уже вторым актом властей Узбекистана по возвращению с территории арабских государств своих граждан. Первый, получивший название «Добро», по инициативе главы государства, был осуществлен в конце мая этого года. Тогда на родину вернули 155 женщин.









Редакция располагает точными сведениями о дате и времени вылета борта, однако из соображений безопасности экипажа и эвакуируемых, не считает возможным предавать их огласке.Заметим, что о намерении вывезти несколько сотен своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке днями заявило руководство Таджикистана.





