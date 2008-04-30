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Спи спокойно, страна

По информации из конфиденциальных источников, в ближайшие дни из Ташкента в Багдад вылетит спецрейс, на котором в Узбекистан доставят около двухсот женщин, вместе с мужьями оказавшихся в зоне боевых действий в Сирии и Ираке. Это станет уже вторым актом властей Узбекистана по возвращению с территории арабских государств своих граждан. Первый, получивший название «Добро», по инициативе главы государства, был осуществлен в конце мая этого года. Тогда на родину вернули 155 женщин.

Редакция располагает точными сведениями о дате и времени вылета борта, однако из соображений безопасности экипажа и эвакуируемых, не считает возможным предавать их огласке.

Заметим, что о намерении вывезти несколько сотен своих граждан из зоны конфликта на Ближнем Востоке днями заявило руководство Таджикистана.


 

Спи спокойно, страна


Соб. инф.



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Просмотров: 1132     7 октября 2019


Пересечения по теме
  • Спи спокойно, товарищ хоким 30 апреля 2008 в рубрике Власть


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