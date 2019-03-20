О чём бы я спросил Диего Гарсия



25 сентября в пресс-клубе телерадиокомпании состоялась пресс-конференция Специального докладчика Управления Верховного Комиссара ООН по вопросам независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян. К сожалению, до меня, как участника конференции, очередь задать вопрос Диего Гарсия не дошла. Накануне пресс-конференции я представил Диего Гарсия свое сообщение о состоянии независимости судей и адвокатов в Узбекистане. И хотел бы спросить его:



- Какие явления, факты в деятельности адвокатов, судей, которые ему стали известны, показались наиболее недопустимыми в сравнении со странами, где демократические институты имеют глубокие исторические корни?



- На какие правовые институты и отрицательные явления в вопросах независимости адвокатов и судей, в первую очередь, следует обратить внимание руководству нашей страны?



Но не случилось, не спросил…



Будь у меня возможность поговорить с Диего Гарсия лично, я бы поделился с ним своими пониманием того, как общественность отреагировала на моё письменное сообщение, адресованное Диего Гарсия, по вопросам независимости адвокатов и судей. Я получаю в свой адрес много слов поддержки и в них содержатся признания правильности моей оценки независимости адвокатов и судей.



Но в своём сообщении я написал лишь то, что и без меня хорошо известно представителям профессиональных сообществ: адвокатам, судьям, прокурорам.



Ситуация с моим сообщением схожа сюжету сказки «Новое платье короля». Напомню суть: мошенники убедили глупого короля надеть платье из особенной ткани, разъяснив: всякий, кто не видел эту ткань, либо глуп, либо не на своем месте. На самом деле никакой ткани не было. И все придворные короля, вторя и веря мошенникам, чтобы не прослыть глупыми, стали искренне восхищаться новой одеждой короля. Из-за отсутствия своего мнения, из-за трусости и, вероятно, глупости, они не смели сказать королю правду. Лишь мальчик, увидев короля без одежды, громко сказал: «Да ведь он голый!».



Своим сообщением он «раскрыл» глаза людям. Я сделал то же самое.



Сергей Майоров, адвокат.

- Какие явления, факты в деятельности адвокатов, судей, которые ему стали известны, показались наиболее недопустимыми в сравнении со странами, где демократические институты имеют глубокие исторические корни?- На какие правовые институты и отрицательные явления в вопросах независимости адвокатов и судей, в первую очередь, следует обратить внимание руководству нашей страны?Но не случилось, не спросил…Будь у меня возможность поговорить с Диего Гарсия лично, я бы поделился с ним своими пониманием того, как общественность отреагировала на моё письменное сообщение, адресованное Диего Гарсия, по вопросам независимости адвокатов и судей. Я получаю в свой адрес много слов поддержки и в них содержатся признания правильности моей оценки независимости адвокатов и судей.Но в своём сообщении я написал лишь то, что и без меня хорошо известно представителям профессиональных сообществ: адвокатам, судьям, прокурорам.Ситуация с моим сообщением схожа сюжету сказки «Новое платье короля». Напомню суть: мошенники убедили глупого короля надеть платье из особенной ткани, разъяснив: всякий, кто не видел эту ткань, либо глуп, либо не на своем месте. На самом деле никакой ткани не было. И все придворные короля, вторя и веря мошенникам, чтобы не прослыть глупыми, стали искренне восхищаться новой одеждой короля. Из-за отсутствия своего мнения, из-за трусости и, вероятно, глупости, они не смели сказать королю правду. Лишь мальчик, увидев короля без одежды, громко сказал: «Да ведь он голый!».Своим сообщением он «раскрыл» глаза людям. Я сделал то же самое.