Как имитировать борьбу с коррупцией



Всё-таки интересно в Узбекистане готовят проекты нормативно-правовых актов. Вот и проект постановления президента «О поэтапном введении системы декларирования доходов, имущества и расходов отдельных категорий государственных служащих и создании необходимой технической инфраструктуры» вызывает вопросы.



В преамбуле сказано, что он направлен на повышение эффективности мер по противодействию коррупции среди государственных служащих, обеспечение прозрачности в деятельности должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах. Вот только «прозрачность» практически исключается, поскольку большая часть проекта постановления посвящена обеспечению закрытости сведений. Дескать, данные сведения относятся к информации конфиденциального характера и подлежат защите в соответствии с Законом «О персональных данных», а лица виновные в разглашении сведений подлежат ответственности, вплоть до уголовной.



Отдельно выделены должностные лица, сведения о которых относятся к государственной тайне. Об ответственности за её раскрытие вообще лучше промолчать. То, что вводятся декларации для чиновников о доходах, расходах и имуществе - прекрасно, но в нормальных странах эти вопросы решены давно. То, что отчитываться чиновники будут не только за себя, но и за своих родственников - тоже правильно, а вот то что эти сведения становятся закрыты для общества – сводит борьбу с коррупцией на нет. Напомню, Узбекистан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, статья 13 пункт которой говорит об обеспечении для населения эффективного доступа к информации.



Проверка достоверности деклараций возложена на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Странно получается. А если в декларации указанный объем имущества превышает доход должностного лица за последние сто лет, если расходы кратно превышают доходы, если малолетний член семьи владеет тремя домами и зарубежной недвижимостью, а завхоз бюджетной организации – личным автопарком, никаких мер предприниматься не будет? Главное -своевременность и достоверность.



Может одновременно объявить амнистию для должностных лиц, пусть уже задекларируют все свои сокровища и начнут жизнь с чистого листа. Тем более, что в Узбекистане нет уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией).



Странно и другое: список государственных служащих начинается со спикеров палат Олий Мажлиса. Но ведь формально на эти должности выборные. А вот депутаты и сенаторы каким-то таинственным образом не попали в перечень лиц, обязанных подавать декларации. Разработчики проекта, видимо, считают, что роль депутатов в государственной жизни настолько незначительна, что они не могут участвовать в коррупционных сделках. Либо депутатская неприкосновенность распространяется и на декларации. Лично я считаю, что не только депутаты должны предоставлять декларации, но и кандидаты в депутаты. Избирателям наверняка полезно знать, за кого они будут опускать бюллетени.



Непонятно и предложение разработчиков проекта о возможном отстранении государственного служащего на период контрольной проверки от исполнения должностных обязанностей по ходатайству уполномоченного органа. Уполномоченным органом, как сказано выше, является Департамент при Генеральной прокуратуре. Получается, что Департамент по борьбе с экономическими преступлениями наделяется полномочиями, позволяющим ходатайствовать о временном отстранении практически всех должностных лиц, включая высших, на период проверки. При этом совсем непонятно, какая в этом необходимость. Считаю, что департамент может быть одним из рабочих органов. Все данные по декларациям должны быть предоставлены совместной комиссии, созданной из представителей администрации президента и Олий Мажлиса. Она и будет готовить предложения по дальнейшей судьбе должностных лиц.



Теперь о доступности сведений. Несомненно, данные из деклараций должны быть доступны населению. Ни к чему публиковать адреса и номера документов, но из остальных сведений нельзя делать государственную тайну. Тайны поощряют коррупционеров. Должностные лица являются публичными, и общество вправе знать своих героев. По итогам 2018 года Узбекистан в индексе восприятия коррупции занял далеко не почетное 158 место из 180 стран, а из стран СНГ хуже с коррупцией только в Туркменистане.



Следует отметить, что и в Указе президента №5729 от 27 мая 2019 года «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы противодействия коррупции в Республике Узбекистан» предусмотрено поэтапное введение системы декларирования доходов государственных служащих без каких-либо ограничений для информирования граждан и общества. Судя по проекту постановления, который мы бегло проанализировали, указ президента подвергнут ревизии.





В преамбуле сказано, что он направлен на повышение эффективности мер по противодействию коррупции среди государственных служащих, обеспечение прозрачности в деятельности должностных лиц органов государственного и хозяйственного управления, а также органов исполнительной власти на местах. Вот только «прозрачность» практически исключается, поскольку большая часть проекта постановления посвящена обеспечению закрытости сведений. Дескать, данные сведения относятся к информации конфиденциального характера и подлежат защите в соответствии с Законом «О персональных данных», а лица виновные в разглашении сведений подлежат ответственности, вплоть до уголовной.Отдельно выделены должностные лица, сведения о которых относятся к государственной тайне. Об ответственности за её раскрытие вообще лучше промолчать. То, что вводятся декларации для чиновников о доходах, расходах и имуществе - прекрасно, но в нормальных странах эти вопросы решены давно. То, что отчитываться чиновники будут не только за себя, но и за своих родственников - тоже правильно, а вот то что эти сведения становятся закрыты для общества – сводит борьбу с коррупцией на нет. Напомню, Узбекистан присоединился к Конвенции ООН по борьбе с коррупцией, статья 13 пункт которой говорит об обеспечении для населения эффективного доступа к информации.Проверка достоверности деклараций возложена на Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре. Странно получается. А если в декларации указанный объем имущества превышает доход должностного лица за последние сто лет, если расходы кратно превышают доходы, если малолетний член семьи владеет тремя домами и зарубежной недвижимостью, а завхоз бюджетной организации – личным автопарком, никаких мер предприниматься не будет? Главное -своевременность и достоверность.Может одновременно объявить амнистию для должностных лиц, пусть уже задекларируют все свои сокровища и начнут жизнь с чистого листа. Тем более, что в Узбекистане нет уголовной ответственности за незаконное обогащение (статья 20 Конвенции ООН по борьбе с коррупцией).Странно и другое: список государственных служащих начинается со спикеров палат Олий Мажлиса. Но ведь формально на эти должности выборные. А вот депутаты и сенаторы каким-то таинственным образом не попали в перечень лиц, обязанных подавать декларации. Разработчики проекта, видимо, считают, что роль депутатов в государственной жизни настолько незначительна, что они не могут участвовать в коррупционных сделках. Либо депутатская неприкосновенность распространяется и на декларации. Лично я считаю, что не только депутаты должны предоставлять декларации, но и кандидаты в депутаты. Избирателям наверняка полезно знать, за кого они будут опускать бюллетени.Непонятно и предложение разработчиков проекта о возможном отстранении государственного служащего на период контрольной проверки от исполнения должностных обязанностей по ходатайству уполномоченного органа. Уполномоченным органом, как сказано выше, является Департамент при Генеральной прокуратуре. Получается, что Департамент по борьбе с экономическими преступлениями наделяется полномочиями, позволяющим ходатайствовать о временном отстранении практически всех должностных лиц, включая высших, на период проверки. При этом совсем непонятно, какая в этом необходимость. Считаю, что департамент может быть одним из рабочих органов. Все данные по декларациям должны быть предоставлены совместной комиссии, созданной из представителей администрации президента и Олий Мажлиса. Она и будет готовить предложения по дальнейшей судьбе должностных лиц.Теперь о доступности сведений. Несомненно, данные из деклараций должны быть доступны населению. Ни к чему публиковать адреса и номера документов, но из остальных сведений нельзя делать государственную тайну. Тайны поощряют коррупционеров. Должностные лица являются публичными, и общество вправе знать своих героев. По итогам 2018 года Узбекистан в индексе восприятия коррупции занял далеко не почетное 158 место из 180 стран, а из стран СНГ хуже с коррупцией только в Туркменистане.