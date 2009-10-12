Обещать - не значит сделать



2 октября мы опубликовали материал «Царьки регионального значения» , в котором изложили позицию директора ООО Quva Agro Invest, рассказывающего, как органы местной власти игнорируют изменения, внесённые в законодательство, парализуя деятельность предприятий.



Ответило на публикацию Министерство инвестиций и внешней торговли, о чем мы сообщили 5 октября (



В письме указано на необходимость приведения протокольного решения Межведомственной комиссии, утверждённого хокимиятом Ферганской области в соответствие с постановлением президента №ПП-3928 от 04.09.2018 года. По факту обращения хокимията Кувинского района в административный суд на предмет пересмотра результатов приватизации, осуществлённой в 1994 году, министерство, ссылаясь на статью 24 Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», указало, что результаты приватизации пересмотру и отмене не подлежат. При этом напомнило, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации государственными, контролирующими, правоохранительными органами и судами - запрещено.



Министерство, ответственное за реализацию единой государственной инвестиционной политики, в своём письме также указало, что предпринятые действия со стороны органов местной власти в отношении предприятия негативно влияют на инвестиционный климат и имидж Узбекистана.



Впрочем, не всё так благостно. Руководитель ООО Quva Agro Invest в своем обращении в редакцию уже выразил сомнения в оперативности и адекватности реагирования на письмо министерства со стороны органов прокуратуры и суда. И у него для этого есть веские основания.



Любопытно, что в этой ситуации возьмет верх – приверженность закону или корпоративные интересы, ничего общего с законом не имеющие? И выполнит ли министерство данное им обещание всячески содействовать восстановлению законности?





Ответило на публикацию Министерство инвестиций и внешней торговли, о чем мы сообщили 5 октября ( «Министерство обещает содействие» ). Вскоре нам стало известно, что министерство детально изучило конфликт, который длится не первый год, и оперативно отреагировало на факты беззакония и нарушенные прав инвестора, истребовав необходимы документы. 15 октября министерство направило соответствующее письмо в хокимият Ферганской области, Генеральную прокуратуру и Верховный суд Узбекистана.В письме указано на необходимость приведения протокольного решения Межведомственной комиссии, утверждённого хокимиятом Ферганской области в соответствие с постановлением президента №ПП-3928 от 04.09.2018 года. По факту обращения хокимията Кувинского района в административный суд на предмет пересмотра результатов приватизации, осуществлённой в 1994 году, министерство, ссылаясь на статью 24 Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников», указало, что результаты приватизации пересмотру и отмене не подлежат. При этом напомнило, что инициирование вопросов по пересмотру и отмене результатов приватизации государственными, контролирующими, правоохранительными органами и судами - запрещено.Министерство, ответственное за реализацию единой государственной инвестиционной политики, в своём письме также указало, что предпринятые действия со стороны органов местной власти в отношении предприятия негативно влияют на инвестиционный климат и имидж Узбекистана.Впрочем, не всё так благостно. Руководитель ООО Quva Agro Invest в своем обращении в редакцию уже выразил сомнения в оперативности и адекватности реагирования на письмо министерства со стороны органов прокуратуры и суда. И у него для этого есть веские основания.