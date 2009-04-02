

В рамках пропаганды намерений партии «Адолат», традиционно предшествующей выборам в нижнюю палату парламента, председатель партии Нариман Умаров, участвовавший в «подтанцовке» на выборах президента Узбекистана 2015 и 2016 годов, дал интервью местному информационному ресурсу.



Говоря о необходимости увеличения числа адвокатов на душу населения, как одной из поставленных партией задач, функционер, не ссылаясь на первоисточник, использовал данные председателя республиканской палаты адвокатов,



Считаем, что партия «Адолат» («Справедливость»), равно как и все другие политические партии, созданные по инициативе Ислама Каримова с целью демонстрации многопартийности в авторитарном государстве, является декоративной и не влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны. Не припомним, чтобы партия была замечена в восстановлении законности и справедливости. К примеру, главный редактор газеты партии «Адолат» стал первым и единственным руководителем идеологического партийного издания, кого задержали при получении взятки.



Словом, не ум, не честь и не совесть.

Фото Kun.uz



Отвечая на вопрос об отношении партии к возможному вступлению Узбекистана в ЕАЭС, дважды несостоявшийся глава государства ( набрал 2 и 3 процента голосов, соответственно) заявил, что для окончательного принятия решения по данному вопросу «нужны точные анализы». Что взять, кроме анализов, - вопрос.Говоря о необходимости увеличения числа адвокатов на душу населения, как одной из поставленных партией задач, функционер, не ссылаясь на первоисточник, использовал данные председателя республиканской палаты адвокатов, опубликованные нашим изданием. Расчет, видимо, на то, что публикацию председателя палаты не все помнят.Считаем, что партия «Адолат» («Справедливость»), равно как и все другие политические партии, созданные по инициативе Ислама Каримова с целью демонстрации многопартийности в авторитарном государстве, является декоративной и не влияет на внутреннюю и внешнюю политику страны. Не припомним, чтобы партия была замечена в восстановлении законности и справедливости. К примеру, главный редактор газеты партии «Адолат» стал первым и единственным руководителем идеологического партийного издания, кого задержали при получении взятки.