Сколько ни говори «похвала»…

Средства массовой информации Узбекистана с гордостью сообщили , что министр финансов этой страны Джамшид Кучкаров признан министром финансов года по версии британского издания Global Markets. Факт выглядит, как минимум, странным, если принять во внимание, что уровень инфляции в Узбекистане по-прежнему выражается двузначными цифрами, объемы теневой экономики сопоставимы с объемами легальной, растет внешний долг, сокращается золотой запас, бедные становятся беднее, богатые - богаче.

Нельзя полностью исключить и другой вариант – похвала была банально проплачена. Многие помнят, что в девяностые и нулевые процветали компании, специализирующиеся на присвоении званий «Человек года», «Самый влиятельные бизнесмен планеты» и так далее. Для того, чтобы войти в подобный рейтинг, достаточно было перечислить на указанный счет за рубежом определенную сумму денег. Торжественное вручение памятного знака (медали, ордена, книги с указанием ФИО и степени влияния) организаторы гарантировали. Хоть в Париже, хоть в Брюсселе, хоть в Вашингтоне. Любой каприз за ваши деньги.









Так за какие заслуги почести? По версии здравомыслящей части населения Узбекистана, министр удостоен внимания за активное соучастие в распродаже за бесценок общенационального достояния в виде недр и крупных промышленных предприятий, системное повышение тарифов на коммунальные услуги, создание тепличных условий для определенных секторов экономики, контролируемых влиятельными чиновниками и членами их семей.