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Сколько ни говори «похвала»…

Средства массовой информации Узбекистана с гордостью сообщили, что министр финансов этой страны Джамшид Кучкаров признан министром финансов года по версии британского издания Global Markets. Факт выглядит, как минимум, странным, если принять во внимание, что уровень инфляции в Узбекистане по-прежнему выражается двузначными цифрами, объемы теневой экономики сопоставимы с объемами легальной, растет внешний долг, сокращается золотой запас, бедные становятся беднее, богатые - богаче.

Так за какие заслуги почести? По версии здравомыслящей части населения Узбекистана, министр удостоен внимания за активное соучастие в распродаже за бесценок общенационального достояния в виде недр и крупных промышленных предприятий, системное повышение тарифов на коммунальные услуги, создание тепличных условий для определенных секторов экономики, контролируемых влиятельными чиновниками и членами их семей.

Нельзя полностью исключить и другой вариант – похвала была банально проплачена. Многие помнят, что в девяностые и нулевые процветали компании, специализирующиеся на присвоении званий «Человек года», «Самый влиятельные бизнесмен планеты» и так далее. Для того, чтобы войти в подобный рейтинг, достаточно было перечислить на указанный счет за рубежом определенную сумму денег. Торжественное вручение памятного знака (медали, ордена, книги с указанием ФИО и степени влияния) организаторы гарантировали. Хоть в Париже, хоть в Брюсселе, хоть в Вашингтоне. Любой каприз за ваши деньги.

Сколько ни говори «похвала»…


Соб. инф.



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Просмотров: 1962     20 октября 2019


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