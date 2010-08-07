А что думают по этому поводу в Гарлеме?



4 – 19 октября 2019 года



Ведущие печатные СМИ Узбекистана 15 октября опубликовали сообщение УзА «Братские узы и сотрудничество выходят на новый уровень». В нем говорится о прибытии президента в Баку для участия в мероприятиях очередного саммита Тюркского совета.



Все республиканские газеты 16 октября опубликовали материал УзА «Новая веха в многовековой дружбе и укреплении братских уз».



В этот же день СМИ перепечатали статью из турецкого издания Hurriyet Daily за подписью главы Узбекистана - «Новые возможности для интеграции и сотрудничества».



В печатных СМИ 17 октября опубликован материал УзА «Определены задачи по дальнейшему развитию животноводства и садоводства». В нем говорится о том, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей.



Республиканские издания 18 октября опубликовали сообщение УзА «Все наши цели и устремления направлены на обеспечение благосостояния народа, будущего детей и мира в нашей стране». В нем речь идет о том, что президент «в целях ознакомления с ходом реформ по социально-экономическому развитию регионов, осуществляемой на местах созидательной работой, крупными проектами 17 октября прибыл в Сурхандарьинскую область».



В субботних номерах газет опубликован большой отчет о втором дне пребывания главы государства в южном регионе под заголовком «Сурхандарья – колыбель великих мыслителей, регион больших возможностей». «Во второй день поездки в городе Термезе состоялось совещание актива Сурхандарьинской области с участием хокимов области и районов, руководителей секторов, ответственных лиц различных сфер и отраслей», - пишет УзА.



В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» в течение недели были опубликованы законы «О присоединении Республики Узбекистан к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (Монреаль, 29 января 2000 года)», «О ратификации Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Париж, 20 октября 2005 года)» и «О меценатстве».



В этих изданиях 16 октября опубликованы постановления Центризбиркома о допуске всех пяти партий к участию в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса страны.



В печати 15 октября опубликовано «Информационное сообщение о двадцать третьем пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан».



Узбекские СМИ публикуют множество материалов, посвященных 30-летию со дня принятия закона «О государственном языке», а также о предстоящих парламентских выборах. Так, ряд изданий перепечатали интервью УзА с заместителем председателя ЦИК под заголовком «Как будет обеспечена прозрачность выборов?».



Издания политических партий пишут о проведении массовых акций, посвященных предстоящим выборам в парламент. Так, газета «Адолат» рассказала, что одноименная партия проводит в регионах встречи с избирателями под лозунгом «Уничтожим коррупцию на корню!», а издание либерал-демократов XXI Asr сообщила, что они действуют под лозунгом «Наша цель благая, замыслы великие, пожелания - благополучная жизнь».



Газета «Народное слово» 17 октября под заголовком «Трент КЕЛЛИ: «Узбекистан — региональный лидер» опубликовала выдержки из интервью корреспондента «Голоса Америки» с членом Палаты представителей Конгресса США, руководителем «Кокуса по Узбекистану» Трентом Келли. «Я - член Национальной гвардии Миссисипи. Данная структура проводит тренинги для военнослужащих Узбекистана в рамках многолетней программы Пентагона. В 2016 году вместе с ОБСЕ в составе делегации от Конгресса мне довелось посетить Узбекистан. Именно тогда я познакомился с Шавкатом Мирзиёевым. После своего избрания Президент инициировал много хороших дел», - приводит газета слова собеседника «Голоса Америки».



Это же издание 16 октября опубликовало критическую заметку под заголовком «Детсад на бумаге сдан, а по факту?». В ней говорится, что по документам государственная дошкольная образовательная организация № 38 должна была распахнуть свои двери после реконструкции еще в прошлом году. Но работы на объекте до сих пор не завершены.



Ряд изданий перепечатали информацию агентства «Дунё» под заголовком «В Нью-Йорке провели соцопрос». В ней рассказывается о том, что в Нью-Йорке проведена тематическая акция «Знаете ли вы Узбекистан или Бухару», нацеленная на популяризацию и продвижение национального туристического бренда Узбекистана в США. «Акция вызвала большой интерес среди общественности Нью-Йорк», - пишет агентство.



Газета «Ватанпарвар» рассказала о международной конференции «Военные конфликты современности: содержание и извлеченные уроки», состоявшейся 15 октября в Ташкенте.



Газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала статью «Правовой нигилизм: почему люди стали устраивать самосуд?». Автор пишет об участившихся случаях, когда граждане устраивают самосуд над теми, кто нарушил закон или правила поведения в обществе. «Психологи считают, что самосуд имеет разные причины и мотивы. Это может быть проявлением недоверия к правоохранительным органам и судебной системе. Самосуд творят там, где не верят, что преступник понесет справедливое наказание», - рассуждает автор. В заключение он подчеркивает, что самосуд – это правонарушение».



Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало большую статью под заголовком «Пришло время преодолеть проблемы в сфере образования или о том, что никак не можем отказаться от «советского» мышления». Автор озабочен тем, что в сфере школьного образования десятилетиями сохраняются проблемы. По его мнению, проблема, которая мешает внедрению новых образовательных технологий, - оставшиеся от советских времен педагогические навыки, мышление, согласно которому «раньше все было лучше». «В результате не удается объяснить преимущество электронных учебников, заставить отказаться от работы с учебниками в классическом бумажном варианте. Многие противятся использованию альтернативных многовариантных учебников», - пишет автор.



Газета «Хукук» опубликовала статью под заголовком «Говорил, что работает в СГБ…». Речь - о жителе Хорезмской области, который представляясь сотрудником службы госбезопасности, обманул большое количество доверчивых граждан на немалые суммы денег. А брал их он за содействие в получении разного рода разрешений у местных органов власти, устройство в учебные заведения. Дело кончилось его осуждением к 11 годам лишения свободы.

Ведущие печатные СМИ Узбекистана 15 октября опубликовали сообщение УзА «Братские узы и сотрудничество выходят на новый уровень». В нем говорится о прибытии президента в Баку для участия в мероприятиях очередного саммита Тюркского совета.Все республиканские газеты 16 октября опубликовали материал УзА «Новая веха в многовековой дружбе и укреплении братских уз».В этот же день СМИ перепечатали статью из турецкого издания Hurriyet Daily за подписью главы Узбекистана - «Новые возможности для интеграции и сотрудничества».В печатных СМИ 17 октября опубликован материал УзА «Определены задачи по дальнейшему развитию животноводства и садоводства». В нем говорится о том, что президент провел совещание, посвященное приоритетным задачам развития животноводческой и садоводческой отраслей.Республиканские издания 18 октября опубликовали сообщение УзА «Все наши цели и устремления направлены на обеспечение благосостояния народа, будущего детей и мира в нашей стране». В нем речь идет о том, что президент «в целях ознакомления с ходом реформ по социально-экономическому развитию регионов, осуществляемой на местах созидательной работой, крупными проектами 17 октября прибыл в Сурхандарьинскую область».В субботних номерах газет опубликован большой отчет о втором дне пребывания главы государства в южном регионе под заголовком «Сурхандарья – колыбель великих мыслителей, регион больших возможностей». «Во второй день поездки в городе Термезе состоялось совещание актива Сурхандарьинской области с участием хокимов области и районов, руководителей секторов, ответственных лиц различных сфер и отраслей», - пишет УзА.В газетах «Халк сузи» и «Народное слово» в течение недели были опубликованы законы «О присоединении Республики Узбекистан к Картахенскому протоколу по биобезопасности к Конвенции о биологическом разнообразии (Монреаль, 29 января 2000 года)», «О ратификации Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения (Париж, 20 октября 2005 года)» и «О меценатстве».В этих изданиях 16 октября опубликованы постановления Центризбиркома о допуске всех пяти партий к участию в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса страны.В печати 15 октября опубликовано «Информационное сообщение о двадцать третьем пленарном заседании Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан».Узбекские СМИ публикуют множество материалов, посвященных 30-летию со дня принятия закона «О государственном языке», а также о предстоящих парламентских выборах. Так, ряд изданий перепечатали интервью УзА с заместителем председателя ЦИК под заголовком «Как будет обеспечена прозрачность выборов?».Издания политических партий пишут о проведении массовых акций, посвященных предстоящим выборам в парламент. Так, газета «Адолат» рассказала, что одноименная партия проводит в регионах встречи с избирателями под лозунгом «Уничтожим коррупцию на корню!», а издание либерал-демократов XXI Asr сообщила, что они действуют под лозунгом «Наша цель благая, замыслы великие, пожелания - благополучная жизнь».Газета «Народное слово» 17 октября под заголовком «Трент КЕЛЛИ: «Узбекистан — региональный лидер» опубликовала выдержки из интервью корреспондента «Голоса Америки» с членом Палаты представителей Конгресса США, руководителем «Кокуса по Узбекистану» Трентом Келли. «Я - член Национальной гвардии Миссисипи. Данная структура проводит тренинги для военнослужащих Узбекистана в рамках многолетней программы Пентагона. В 2016 году вместе с ОБСЕ в составе делегации от Конгресса мне довелось посетить Узбекистан. Именно тогда я познакомился с Шавкатом Мирзиёевым. После своего избрания Президент инициировал много хороших дел», - приводит газета слова собеседника «Голоса Америки».Это же издание 16 октября опубликовало критическую заметку под заголовком «Детсад на бумаге сдан, а по факту?». В ней говорится, что по документам государственная дошкольная образовательная организация № 38 должна была распахнуть свои двери после реконструкции еще в прошлом году. Но работы на объекте до сих пор не завершены.Ряд изданий перепечатали информацию агентства «Дунё» под заголовком «В Нью-Йорке провели соцопрос». В ней рассказывается о том, что в Нью-Йорке проведена тематическая акция «Знаете ли вы Узбекистан или Бухару», нацеленная на популяризацию и продвижение национального туристического бренда Узбекистана в США. «Акция вызвала большой интерес среди общественности Нью-Йорк», - пишет агентство.Газета «Ватанпарвар» рассказала о международной конференции «Военные конфликты современности: содержание и извлеченные уроки», состоявшейся 15 октября в Ташкенте.Газета «Ишонч»-«Доверие» опубликовала статью «Правовой нигилизм: почему люди стали устраивать самосуд?». Автор пишет об участившихся случаях, когда граждане устраивают самосуд над теми, кто нарушил закон или правила поведения в обществе. «Психологи считают, что самосуд имеет разные причины и мотивы. Это может быть проявлением недоверия к правоохранительным органам и судебной системе. Самосуд творят там, где не верят, что преступник понесет справедливое наказание», - рассуждает автор. В заключение он подчеркивает, что самосуд – это правонарушение».Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало большую статью под заголовком «Пришло время преодолеть проблемы в сфере образования или о том, что никак не можем отказаться от «советского» мышления». Автор озабочен тем, что в сфере школьного образования десятилетиями сохраняются проблемы. По его мнению, проблема, которая мешает внедрению новых образовательных технологий, - оставшиеся от советских времен педагогические навыки, мышление, согласно которому «раньше все было лучше». «В результате не удается объяснить преимущество электронных учебников, заставить отказаться от работы с учебниками в классическом бумажном варианте. Многие противятся использованию альтернативных многовариантных учебников», - пишет автор.