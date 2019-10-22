Возрождение цензуры

Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) намерено взять под контроль комментарии к публикациям в интернете, которые, по заключению чиновников агентства, противоречат законодательству Узбекистана. Об этом свидетельствует проект постановления правительства, подготовленный АИМК и размещенный для общественного обсуждения.

По мнению журналистов, не обслуживающих власть, проект документа, наделяющий АИМК функциями цензора, - это очередной административный шаг в еще не забытое недавнее прошлое. Почти по Ленину - шаг вперед, два назад. Вопрос - где скоро опять окажемся?..









Контроль, влекущий за собой требование удаления нежелательных комментариев в течение суток после уведомления АИМК, распространится только на владельцев информационных ресурсов, находящихся под юрисдикцией Узбекистана.