Возрождение цензуры

Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) намерено взять под контроль комментарии к публикациям в интернете, которые, по заключению чиновников агентства, противоречат законодательству Узбекистана. Об этом свидетельствует проект постановления правительства, подготовленный АИМК и размещенный для общественного обсуждения.
Контроль, влекущий за собой требование удаления нежелательных комментариев в течение суток после уведомления АИМК, распространится только на владельцев информационных ресурсов, находящихся под юрисдикцией Узбекистана.
По мнению журналистов, не обслуживающих власть, проект документа, наделяющий АИМК функциями цензора, - это очередной административный шаг в еще не забытое недавнее прошлое. Почти по Ленину - шаг вперед, два назад. Вопрос - где скоро опять окажемся?..
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