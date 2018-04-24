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Как стать звездой

21 октября в Ташкенте состоялась пресс-конференция предпринимателя Ахмеда Алиева, в 2013 году признанного виновным по двадцати с лишним статьям Уголовного кодекса и недавно досрочно вышедшего на свободу. Предприниматель, специализирующийся на продаже золотых ювелирных украшений, заявил, что в 2012 году коварные чекисты во главе с генерал-лейтенантом СНБ Шухратом Гулямовым готовили государственный переворот с отстранением от власти Ислама Каримова и физическим устранением тогдашнего премьер-министра, а сегодня - «нашего народного президента».

По мнению хорошо информированных источников, версия о якобы готовящемся государственном перевороте с отстранением и устранением - ложь чистейшей воды с целью обратить на себя внимание «нашего народного». В те времена, замечают они, даже в компании из трех влиятельных чиновников, двое стучали на третьего, а третий - на тех двоих, что стучали на него.

Кому понадобилась искусственная героизация нынешнего президента Узбекистана, можно предположить, если принять во внимание беспрепятственность проведения пресс-конференции и обеспечение присутствия на ней журналистов популярных в стране информационных ресурсов. Единственное, о чем можно сказать со всей определенностью, - не президенту. Уровень не тот.

Тем не менее, книгу о попытке государственного переворота в контексте невольной причастности к ситуации предпринимателя, торгующего золотыми ювелирными украшениями, решил написать гражданин США, «писатель и журналист» Айдын Наджафов (Гударзи), присутствовавший на пресс-конференции.

Необходимо сказать, что он ещё и двоюродный брат досрочно освобожденного, но не реабилитированного предпринимателя. По информации хорошо осведомленных источников, в девяностые А. Наджафов был осужден в Душанбе за сотрудничество с террористами, предварительно проведя два года в следственном изоляторе СНБ. Выйти на свободу, утверждают источники, в обмен на сотрудничество, ему помогли спецслужбы Узбекистана, на которые он позже работал, публикуя статьи о международном терроризме. Орхан Джемаль, несколько лет назад встречавшийся с А. Наджафовым (Гударзи) в Ташкенте, рассказывал, как его собеседник всячески подчеркивал свою значимость в СНБ Узбекистана. Да, Орхана уже нет в живых, но люди, с которыми он делился впечатлениями от общения с новоиспеченным гражданином США, пока еще живы.

К сказанному можно добавить, что представители старшего поколения судейских помнят, что в девяностые родной брат американского «писателя и журналиста» Искандер Наджафов был приговорен в Ташкенте к десяти годам лишения свободы за умышленное убийство. Судьи не забыли и детали: чтобы скрыть следы преступления, И. Наджафов поджег квартиру убиенной им женщины.

Как стать звездой


Ш. Гулямов (не генерал).



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Просмотров: 3529     24 октября 2019


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