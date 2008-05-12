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Самомнение или административный зуд?

Около года назад три этажа бывшего здания администрации Ташкентской области были переданы в доверительное управление Центру правовой информации Минюста республики «Адолат». Казалось бы, что после небольшого косметического ремонта, освежив полученные помещения, новосёлы приступят к выполнению «главной цели Центра – повышению правовой осведомленности населения».

Ан нет. Под грохот отбойных молотков началась замена систем холодного и горячего водоснабжения, дверей и паркетных полов, не говоря уже об установках импортных кондиционеров на внешних стенах каждого кабинета. Никого не смущало, что пулемётные очереди, издаваемые работающими перфораторами, осыпающаяся штукатурка с потолков и стен мешают нижним этажам. Ремонт требует денег, а масштабный ремонт – больших денег. А ведь эти неоправданные расходы дотационной организации покрываются из бюджета.

Когда в 1992 году при Министерстве юстиции создавался Центр правовой информации «Адолат», он насчитывал около 10 работников. Сегодня их уже за полсотни. «Повышая правовую осведомленность населения», Центр не готовит законы, кодексы. Интересно, не приходило ли кому-либо мысль выяснить коэффициент полезного действия (КПД) Центра «Адолат»? А заодно составить смету их расходов. Зачем Центру три этажа, общей площадью около полутора тысячи квадратных метров, то есть почти по 30 на каждого сотрудника.

Совершенно очевидно, что для подготовки к печати документов, подписанных президентом, парламентом, правительством страны вполне хватило бы первоначальной численности. Хватило, если бы не амбиции руководства Центра. Как говорится, аппетит приходит во время еды. Успешно преодолев «трудности» затянувшегося ремонта, руководству Центра пришло к выводу, что негоже пользоваться входом с тыльной стороны занимаемого ими здания, непорядок это, почему какой-то Издательский дом входит к себе с торца здания.

«Мы из Министерства юстиции и мы будем ходить к себе на верхние этажи через ваш вход», - уверенно заявили руководители Центра, явившись в издательский дом «Новый Век». На замечание, что у них есть такой же зеркально расположенный вход с противоположной стороны здания, последовал ответ: «Он закрыт. Не хотите по-соседски решать этот вопрос, решим через суд». Такова предыстория конфликта.

Время показало, что подавать судебные иски стало традицией руководства Центра правовой информации «Адолат». В своём неудержимом стремлении доказать, что нет таких крепостей, которые нельзя покорить, Центр «Адолат» уже почти год устраивает судебный марафон. Интересно узнать, как бы они вели себя, если бы им самим, а не из бюджета Минюста, пришлось оплачивать судебные издержки?

Логическую несостоятельность претензий «Адолат» не остудили решения трёх судебных инстанций – Ташкентского межрайонного экономического суда, апелляционной инстанции экономического суда г. Ташкента и административного суда Сергелийского района столицы республики. Подавая на днях очередной – четвёртый по счету иск, теперь уже в административный суд Мирабадского района Ташкента, руководство «Адолат» с маниакальной настойчивостью пытается доказать свою, уж очень даже сомнительную правоту.

Не даёт им покоя суетное тщеславие. Подавая в очередной раз судебный иск, они извращают истину, понятия о дозволенном и запретном. Довольные собой, они не только не уважают право на частную собственность, а даже не скрывают своё пренебрежение к этому понятию.

Чтобы утолить мучащую их жажду подачи исков, почему бы для разнообразия не начать тяжбу с другими соседями - Министерством дошкольного образования или домовым комитетом, который якобы не разрешает им ходить через общий, подчёркиваю, общий для жителей дома и Центра «Адолат» двор? Ходить не позволяет положение, не по статусу это. А по приватизированному помещению, являющемуся частной собственностью – можно? Интересно знать, кто из сотрудников «Адолат» через свою квартиру позволил бы постоянно ходить соседу и его гостям?

Первый же суд ознакомился с существующим состоянием помещений Издательского дома «НВ». Суд убедился, что сотрудники ИД располагают единственным лестничным пролётом, позволяющим подниматься с первого на второй этаж, то есть на свою приватизированную территорию.

Вызывают недоумение нахрапистые попытки «Адолат» претендовать на право пользования лестничным пролётом Издательского дома, имея свой изолированный лестничный пролёт с первого по пятый этаж, переданный на правах управления.

Бывший руководитель «Адолат» отправлен на пенсию. Судя по очередному – четвертому иску, новый директор Центра действует по принципу «Попытка – не пытка». У «ответчиков» теплится надежда, что в лексике истцов ещё живо слово совесть.

Саид Камалов

Самомнение или административный зуд?






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Просмотров: 1336     27 октября 2019


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