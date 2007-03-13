С каждым днём всё радостнее жить



Депутаты нижней палаты парламента совместно с исполнительной властью подвели информационную базу под массовый и произвольный снос многоэтажных жилых домов, якобы не соответствующих нормам энергосбережения и сейсмологической безопасности.





Согласно официально озвученным данным , на сегодняшний день 455 многоэтажных домов, построенных до обретения Узбекистаном суверенитета, находятся в предаварийном состоянии, а 285 – в аварийном. С учётом сложившейся практики, считают эксперты, можно предположить, что объемы так называемого аварийного жилья, подлежащего ликвидации, будут увеличиваться пропорционально возрастанию аппетитов бесчисленных строительных компаний малопонятного происхождения.



Если говорить о столице Узбекистана, то по мнению аналитиков, в первую очередь снос коснется многоэтажного жилья в центре города, возведенного после землетрясения 1966 года. Эксперты полагают, что под предлогом реновации, в ближайшее время имеющихся квартир лишатся жители массивов Ц-4 и Ц-5, после чего масштабное жилищное строительство продолжится вдоль так называемой «президентской трассы».