Партийный бред

Несколько дней назад депутаты партии «Миллий тикланиш» отказались рассматривать поправки в законодательство, предполагающие прямую трансляцию с судебных заседаний, с учетом мнений сторон, с разрешения председательствующего, с соблюдением иных требований. Мы уже писали об этом в материале «Баба Яга против». Сегодня мнение по этому поводу высказывает постоянный автор нашего портала.

Как человек, участвовавший в сотне судебных процессов, скажу, что мне тоже не нравится, когда производится съемка. Это ощущение сугубо личностное – я не считаю себя фотогеничным. Но доводы фракции «Миллий тикланиш» - полный бред. Видимо, депутаты фракции не были в судах или под судом. Но как говориться, от сумы и от тюрьмы не зарекайся.

Человек, впервые попадающий в суд, испытывает серьезный стресс, даже в гражданском процессе. К презумпции невиновности трансляции судебных процессов никакого отношения не имеют. Нет никакого вторжения в частную жизнь и посягательства на честь и достоинство граждан. Хочу напомнить неуважаемым депутатам, что за рядом исключений во всех процессуальных кодексах предусмотрена открытость судебного разбирательства.

Так чего так обеспокоились депутаты? За чью честь и достоинство они так пекутся? Вспомнилось мне, как ожидали в коридорах начала судебного заседания, как многократно переносили судебные заседания, снимали неудобные вопросы свидетелям. Как прокурор демонстративно покидал зал заседаний, демонстрируя, что ему абсолютно безразличны доводы адвокатов. Помню, как прокурор перепутал надзорные производства и стал просить суд признать виновными не тех подсудимых, которые были в зале. Помню, как судья перепутал фамилии и взял под стражу подсудимого, соблюдавшего подписку о надлежащем поведении.

Много можно рассказать. И о том, как некоторые участники процесса откровенно посапывали на суде, а свидетели не могли подтвердить свои показания на предварительном следствии и впадали в ступор от заданных вопросов.

Сама возможность прямой трансляции судебных заседаний снимает много вопросов. Смотреть и слушать все процессы невозможно и скучно для непрофессионалов. Но вероятность трансляции повысит культуру судопроизводства, дисциплину и ответственность перед законом всех участников процесса. Тогда и судьи будут лучше готовится к процессу, а не ограничиваться беглым ознакомлением с обвинительным заключением. Да и другие участники процесса подтянутся в смысле настоящей состязательности знаний и интеллекта, доказательств и закона. И видеть, и слышать - очень важно для людей. Глядишь, законности и справедливости больше будет.

Григорий Борисов, юрист.



