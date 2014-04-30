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Говорит Пекин

2 ноября в Ташкенте состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сказано в официальном сообщении, в ходе встречи стороны приняли новую программу торгово-экономических отношений, концепцию проекта, упрощающего перемещение китайских грузов по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана железнодорожным и иными видами транспорта, ряд других документов.

Достигнутые договоренности более всего отвечают интересам Китая, изначально рассматривающего ШОС как структуру по продвижению китайских экономических и политических интересов на постсоветском пространстве. Политические лидеры остальных пяти государств-членов ШОС утверждают, что это взаимовыгодное сотрудничество.

Вспоминается советский анекдот конца шестидесятых годов прошлого столетия: «Говорит Пекин. Вы слушаете китайское радио. Вчера на китайско-эстонской границе...»

Анекдот старый, но помнить надо.

Говорит Пекин


Соб. инф.



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Просмотров: 2988     3 ноября 2019


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