

2 ноября в Ташкенте состоялось заседание Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Как сказано в официальном сообщении, в ходе встречи стороны приняли новую программу торгово-экономических отношений, концепцию проекта, упрощающего перемещение китайских грузов по территории России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана железнодорожным и иными видами транспорта, ряд других документов.



Достигнутые договоренности более всего отвечают интересам Китая, изначально рассматривающего ШОС как структуру по продвижению китайских экономических и политических интересов на постсоветском пространстве. Политические лидеры остальных пяти государств-членов ШОС утверждают, что это взаимовыгодное сотрудничество.



Вспоминается советский анекдот конца шестидесятых годов прошлого столетия: «Говорит Пекин. Вы слушаете китайское радио. Вчера на китайско-эстонской границе...»

Анекдот старый, но помнить надо.



Достигнутые договоренности более всего отвечают интересам Китая, изначально рассматривающего ШОС как структуру по продвижению китайских экономических и политических интересов на постсоветском пространстве. Политические лидеры остальных пяти государств-членов ШОС утверждают, что это взаимовыгодное сотрудничество.