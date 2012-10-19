Окно в Европу

Национальное агентство «Узбеккино» совместно с Делегацией Европейского Союза в Узбекистане при поддержке хокимията Хорезмской области и Хорезмского отделения Республиканского центра кинопроката объявили о проведении в Ургенче с 1 по 3 ноября VII Фестиваля европейского кино.

Ранее кинопоказы прошли на крупнейших площадках Ташкента и Нукуса.





В рамках фестиваля представлены семь картин известных европейских режиссеров, среди которых фильмы-победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград. Открытые кинопоказы проходят 1, 2 и 3 ноября в Центре молодежи.