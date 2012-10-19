 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Культура Окно в Европу
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА



Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.


Рассылка новостей


Окно в Европу

Национальное агентство «Узбеккино» совместно с Делегацией Европейского Союза в Узбекистане при поддержке хокимията Хорезмской области и Хорезмского отделения Республиканского центра кинопроката объявили о проведении в Ургенче с 1 по 3 ноября VII Фестиваля европейского кино.

В рамках фестиваля представлены семь картин известных европейских режиссеров, среди которых фильмы-победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград. Открытые кинопоказы проходят 1, 2 и 3 ноября в Центре молодежи.

Ранее кинопоказы прошли на крупнейших площадках Ташкента и Нукуса.

Окно в Европу


Поматериалам пресс-релиза



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1547     3 ноября 2019


Пересечения по теме
  • Творчество Икуо Хираямы 19 октября 2012 в рубрике Культура
  • Татьяна Михалкова: я сама была такою много лет тому назад 15 ноября 2006 в рубрике Культура
  • Искусство оригами для узбекских детей 9 октября 2006 в рубрике Культура
  • Династия барабанила для японцев 22 мая 2008 в рубрике Культура
  • Россия восполняет образовательные пробелы 12 апреля 2006 в рубрике Культура
  • «Мисс Вокзал» на очереди 6 апреля 2013 в рубрике Культура
  • О художнике вспомнили через 120 лет 20 сентября 2006 в рубрике Культура
  • Образование от России 18 апреля 2006 в рубрике Культура
  • Всегда быть в маске... 17 октября 2011 в рубрике Культура
  • Окно в Париж и культур-мультур 7 декабря 2007 в рубрике Культура
  • Кризис жанра зовет в дорогу 27 июля 2006 в рубрике Культура
  • Соловьи, соловьи... 25 мая 2012 в рубрике Культура
  • Фонд ответил за базар 30 марта 2010 в рубрике Культура
  • Я Библией Вселенную постиг 29 апреля 2015 в рубрике Культура
  • Вместе весело шагать 21 мая 2019 в рубрике Культура


    •
     
    Архив новостей
    «    Ноябрь 2019    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    		 







         		Последние новости по рубрикам
    1. Буржуйки греют тело и душу
      3 ноября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    2. Окно в Европу
      3 ноября 2019 в рубрике Культура
    3. Говорит Пекин
      3 ноября 2019 в рубрике Связи
    4. Партийный бред
      31 октября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    5. С каждым днём всё радостнее жить
      30 октября 2019 в рубрике Ситуация
    6. Самомнение или административный зуд?
      27 октября 2019 в рубрике Бывает...
    7. Несправедливая практика ареста имущества
      27 октября 2019 в рубрике Право
    8. Всё продаётся, не всё покупают
      26 октября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    9. Как стать звездой
      24 октября 2019 в рубрике Мнение
    10. Возрождение цензуры
      22 октября 2019 в рубрике Ситуация
    11. Баба Яга против
      21 октября 2019 в рубрике Парламент
    12. А что думают по этому поводу в Гарлеме?
      21 октября 2019 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    13. Сколько ни говори «похвала»…
      20 октября 2019 в рубрике Бывает...
    14. Что взять, кроме анализов?
      20 октября 2019 в рубрике Мнение
    15. Подати дракону!
      19 октября 2019 в рубрике Ретро
    16. Обещать - не значит сделать
      16 октября 2019 в рубрике Резонанс
    17. Как имитировать борьбу с коррупцией
      15 октября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    18. О чём бы я спросил Диего Гарсия
      13 октября 2019 в рубрике Взгляд непостороннего
    19. Его знают в лицо
      10 октября 2019 в рубрике Дата
    20. Спи спокойно, страна
      7 октября 2019 в рубрике Власть
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Четверть века на обочине  (12418 просмотров)
      6 октября 2019 с сайта Мнение
    2. Его знают в лицо  (12077 просмотров)
      10 октября 2019 с сайта Дата
    3. Спи спокойно, страна  (11327 просмотров)
      7 октября 2019 с сайта Власть
    4. Как стать звездой  (9963 просмотров)
      24 октября 2019 с сайта Мнение
    5. Как имитировать борьбу с коррупцией  (8584 просмотров)
      15 октября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    6. С каждым днём всё радостнее жить  (8567 просмотров)
      30 октября 2019 с сайта Ситуация
    7. Сколько ни говори «похвала»…  (7941 просмотров)
      20 октября 2019 с сайта Бывает...
    8. О чём бы я спросил Диего Гарсия  (7360 просмотров)
      13 октября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    9. Обещать - не значит сделать  (7240 просмотров)
      16 октября 2019 с сайта Резонанс
    10. Возрождение цензуры  (6955 просмотров)
      22 октября 2019 с сайта Ситуация
    11. Несправедливая практика ареста имущества  (6112 просмотров)
      27 октября 2019 с сайта Право
    12. Баба Яга против  (5680 просмотров)
      21 октября 2019 с сайта Парламент
    13. Что взять, кроме анализов?  (5624 просмотров)
      20 октября 2019 с сайта Мнение
    14. Подати дракону!  (5365 просмотров)
      19 октября 2019 с сайта Ретро
    15. Самомнение или административный зуд?  (5108 просмотров)
      27 октября 2019 с сайта Бывает...
    16. Партийный бред  (4411 просмотров)
      31 октября 2019 с сайта Взгляд непостороннего
    17. А что думают по этому поводу в Гарлеме?  (3751 просмотров)
      21 октября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. Говорит Пекин  (2988 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Связи
    19. Всё продаётся, не всё покупают  (2983 просмотров)
      26 октября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
    20. Окно в Европу  (1548 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Культура
    21. Буржуйки греют тело и душу  (712 просмотров)
      3 ноября 2019 с сайта Обзор прессы: тенденции
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2018 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства