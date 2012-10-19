Окно в Европу

Национальное агентство «Узбеккино» совместно с Делегацией Европейского Союза в Узбекистане при поддержке хокимията Хорезмской области и Хорезмского отделения Республиканского центра кинопроката объявили о проведении в Ургенче с 1 по 3 ноября VII Фестиваля европейского кино.
В рамках фестиваля представлены семь картин известных европейских режиссеров, среди которых фильмы-победители международных кинофестивалей и обладатели престижных наград. Открытые кинопоказы проходят 1, 2 и 3 ноября в Центре молодежи.
Ранее кинопоказы прошли на крупнейших площадках Ташкента и Нукуса.
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