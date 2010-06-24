Газа нет в двух шагах от Ташкента



Жители посёлка Барданкуль Юкоричирчикского района Ташкентской области подготовили обращение в Народную приёмную президента Узбекистана, в котором выражают возмущение системными перебоями в подаче природного газа. Сообщая, в частности, что вторые сутки сидят без газа, она задаются вопросами, почему организация, отвечающая за этот участок работы, халатно относится к своим обязанностям и когда подобному отношению к делу будет положен конец.



«Мы регулярно и вовремя осуществляем предоплату за еще неиспользованный газ, а нам столь же регулярно и без объяснения причин его отключают», - пишут они.





Сообщая, в частности, что вторые сутки сидят без газа, она задаются вопросами, почему организация, отвечающая за этот участок работы, халатно относится к своим обязанностям и когда подобному отношению к делу будет положен конец.«Мы регулярно и вовремя осуществляем предоплату за еще неиспользованный газ, а нам столь же регулярно и без объяснения причин его отключают», - пишут они.