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Газа нет в двух шагах от Ташкента

Жители посёлка Барданкуль Юкоричирчикского района Ташкентской области подготовили обращение в Народную приёмную президента Узбекистана, в котором выражают возмущение системными перебоями в подаче природного газа. Сообщая, в частности, что вторые сутки сидят без газа, она задаются вопросами, почему организация, отвечающая за этот участок работы, халатно относится к своим обязанностям и когда подобному отношению к делу будет положен конец.

«Мы регулярно и вовремя осуществляем предоплату за еще неиспользованный газ, а нам столь же регулярно и без объяснения причин его отключают», - пишут они.

Газа нет в двух шагах от Ташкента


Соб. инф.



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Просмотров: 1759     5 ноября 2019


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