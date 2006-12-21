Happy birthday to you







Пока неясно, намерено ли УзА оповещать народ о датах рождения всех родственников президента Узбекистана, включая приобретенных, или ограничится прямыми по параллельной и нисходящей линиям.



4 ноября Национальное информационное агентство Узбекистана (УзА) оповестило широкую международную общественность о дне рождения старшей дочери президента страны Саиды Мирзиёевой. Судя по тексту, трудовая биография 35-летней наследницы нынешнего главы государства началась всего год назад, причем сразу с должности научного сотрудника Академии государственного управления при президенте Узбекистана. В нынешнем году старшая дочь стала еще и заместителем директора Агентства информации и массовых коммуникаций (АИМК). Того самого, что три года назад специальным выпуском газеты, выходившей под патронатом ГНК, сообщил налогоплательщикам о достижении им 33-летнего возраста.