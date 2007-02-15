Время учить китайский

На днях Госкомитет по статистике Республики Узбекистан опубликовал отчет по внешнеторговому обороту РУз за первые три квартала текущего года. Согласно приведенным данным, на первое место среди крупных стран-партнеров вышел Китай с долей импорта в общем объеме 20,4%, опередив Российскую Федерацию с долей 16,2%.





По данным статистического ведомства, импорт Узбекистана из Китая в январе-сентябре вырос почти в 1,5 раза – до 3,66 млрд. долларов, из РФ – до 2,9 млрд. (+10%). Лидерство КНР в узбекском импорте связано с наращиванием поставок машин и технологического оборудования – до 2,408 млрд. долларов (в 1,58 раза), химической продукции – 548,2 млн. долларов (+19,8%) и потребительских товаров – 486 млн. долларов (в 1,3 раза).









Сегодня сотрудничество между Китаем и Узбекистаном ведется на качественно новом уровне. Важным фактором этого, безусловно, служат соглашения, достигнутые в ходе состоявшихся взаимных государственных визитов и установившихся дружеских отношений и взаимопонимания между новым лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым и председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином.





Только в текущем году в целях непрерывного и последовательного развития стратегического партнерства между РУз и КНР уже реализованы или достигнуты договоренности по ряду важных проектов в сферах промышленности, энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, науки и образования.





Так, по итогам 5-го заседания межправительственной комиссии, состоявшегося в Пекине в конце августа с. г. под председательством премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова и секретаря Политико-юридической комиссии ЦК КПК Го Шэнкуня, были достигнуты соглашения на общую сумму 4,3 млрд. долларов.





Самый крупный из подписанных контрактов – это реализация проекта внедрения системы «Безопасный город» в регионах Узбекистана, на который Китай выделит 1 млрд. долларов. Он, в частности, предполагает разработку и запуск системы из аппаратно-программных средств, которая позволит проводить видеонаблюдение за дорогами, улицами и подъездами, следить за качеством коммунальных услуг, интегрировать пожарную и инженерную сигнализацию зданий. До ноября 2020 года стороны будут определять смету и порядок финансирования, а после начнутся строительно-монтажные работы. Запуск системы запланирован на декабрь 2021 года.





Кроме этого, Государственный банк развития Китая выделит национальному авиаперевозчику Узбекистана «Узбекистонхавойуллари» («Узбекские авиалинии») 309 млн. долларов на проект обновления парка воздушных судов и предоставит Национальному банку внешнеэкономической деятельности Узбекистана заем на сумму 500 млн. юаней (69,76 млн. долларов).





Это уже седьмое соглашение по кредиту между банками, но первое в истории Нацбанка РУз, по которому расчеты в юанях позволят сократить издержки по конвертации валют, а кредиты в китайской валюте снижают риски, связанные с колебанием обменного курса, и предоставляют клиентам более выгодные условия для долгосрочного финансирования. Платежи будут переводиться на расчетный счет поставщика непосредственно в Китае, что позволит сократить сроки их проведения.





Китайские компании также профинансируют ряд телекоммуникационных проектов в Узбекистане. «Узбектелеком» получит 107 млн. долларов от Huawei на модернизацию и развитие сети широкополосного доступа и 50 млн. долларов от ZTE на расширение коммутационного оборудования по технологии NGN и на модернизацию сети мобильного широкополосного доступа национального оператора «УзМобайл».





Один из мировых лидеров в сфере интернет-торговли и электронной коммерции корпорация Alibaba рассматривает возможность создания в Узбекистане своих центров хранения и обработки данных.





Компания Kingland Technology вложит 30 млн. долларов в строительство завода капельных систем орошения и комплектующих для теплиц. Предприятие Taonan Glorius Agricultural реализует проект по освоению новых земель в Джизакской области с помощью инновационных систем орошения стоимостью 25 млн. долларов, а фирма DalinCo. Ltd. запустит в Ташкентской области производство дождевальных и капельных систем орошения стоимостью 5 млн. долларов.





Узбекистан и Китай также подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным фондом в 1 млрд. долларов, задачей которого является реализация высокотехнологичных проектов на предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора. Сейчас стороны готовят список перспективных проектов для экспортно ориентированных предприятий, расположенных в регионах Узбекистана, которые выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью.





Китайский Фонд Шелкового пути уже открыл финансирование для проектов компании «Узбекнефтегаз» на сумму 585 млн. долларов. Кредитное соглашение было подписано еще в июле с. г., а в середине октября осуществлен первый финансовый транш, который совпал с визитом в Ташкент делегации фонда во главе с его президентом Ван Яньчжи. В ходе переговоров, состоявшихся в Министерстве энергетики РУз, стороны обсудили дальнейшую реализацию договоренностей, расширение сотрудничества в энергетической отрасли и совместную подготовку предложений по финансированию инвестиционных проектов.





В середине октября в Шанхае состоялась презентация торгово-экономического и инвестиционного потенциала и инвестиционных возможностей Ташкента в сфере строительства, организованная генеральным консульством РУз в Шанхае и дирекцией по строительству и эксплуатации объектов на территории Business City при столичном хокимияте. Участникам мероприятия представили подробную информацию об экономических преобразованиях и макроэкономических показателях Узбекистана, специальных экономических и малых промышленных зонах, предоставляемых иностранным инвесторам льготах и преференциях, перспективных направлениях сотрудничества в сфере строительства, а также реализации различных проектов на территории возводимых деловых центров в узбекской столице.





О заинтересованности Ташкента в широкомасштабном наращивании экономического сотрудничества с КНР свидетельствует принятое руководством республики решение об упрощении визовых процедур по оформлению многократных деловых виз на полгода для представителей китайских деловых кругов. Кроме этого, президент Ш. Мирзиёев подписал соответствующее постановление, согласно которому с 1 января 2020 года граждане Китая смогут находиться в Узбекистане до 7 дней без оформления въездных виз. Таким образом, как указывают местный СМИ, Узбекистан стал первой страной в Центральной Азии, которая объявила о введении безвизового режима в отношении граждан Китая.





Развитие поступательного сотрудничества между двумя странами не ограничивается лишь экономической сферой, но и затрагивает также вопросы региональной безопасности и военно-технического сотрудничества.





В частности, Узбекистан и Китай конструктивно сотрудничают в продвижении мирного процесса в Афганистане и готовы и далее расширять взаимодействие в этой области. Стороны на различных уровнях регулярно проводят консультации по данному вопросу.





Так, в августе с. г. специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с послом КНР в республике Цзянь Янь, в ходе которой состоялся обмен мнениями о развитии ситуации, связанной с продвижением мирного процесса в Афганистане. В частности, стороны отметили перспективы взаимодействия в данном направлении в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Афганистана и подготовке афганских кадров. Китайская сторона выразила благодарность за усилия Ташкента по запуску трехстороннего сотрудничества Узбекистан–Китай–Афганистан в подготовке афганских сельскохозяйственных специалистов на базе образовательного центра в Термезе.





«Ритм Евразии» уже писал о том, что в сфере ВТС Узбекистан пусть и не так масштабно как с Россией, но стремится развивать взаимодействие в данном вопросе и с Китаем. И на минувшей неделе в местных СМИ появилось свежее тому подтверждение. Одна из частей ПВО национальных ВС, базирующаяся в Кашкадарьинской области на юге страны, впервые провела на полигоне «Кулкудук» практическое испытание китайского мобильного ЗРК FD-2000, поступившего на вооружение некоторое время назад.





Зенитный ракетный комплекс дальнего действия FD-2000 предназначен для поражения самолетов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах их боевого применения, днем и ночью в любых погодных условиях. Он является самым совершенным образцом третьего поколения зенитных ракетных систем ПВО Китая и характеризуется высокой боевой эффективностью в сложной помеховой обстановке, в том числе при массированном применении противником различных средств воздушного нападения.

Динамика развития всего комплекса узбекско-китайских связей даёт основание утверждать, что эта тенденция будет нарастать и набирать все новые импульсы. И не только потому, что Китай рассматривается Ташкентом в числе традиционных и приоритетных внешних партнеров в рамках реализации намеченных новым руководством РУз реформ. Совершенно очевидна и последовательно реализуемая Пекином стратегия масштабного экономического проникновения в Центрально-Азиатский регион (и не только на примере Узбекистана) и стремление переориентировать его страны за счет финансово-экономической и технологической зависимости от КНР для собственных программ и проектов.





Олег Столповский, полковник в отставке. Текст РИТМ ЕВРАЗИИ







В структуре экспорта РУз рынок Китая также занимает лидирующую позицию – 2,246 млрд. долларов (+14,6%), на втором месте РФ (1,795 млрд. долларов, +16,8%), на третьем – Казахстан (1,157 млрд. долларов, +10,7%). В 2018 году товарооборот между РУз и КНР составил 6,4 млрд. долларов. Таким образом, совершенно очевидно, что Китай занял прочные лидирующие позиции внешнеторгового партнера Узбекистана. Кроме того, за последние несколько лет Китай стал одним из самых крупных инвесторов в экономику республики. Здесь работает более 700 предприятий с участием китайского капитала, китайские инвесторы активно вкладываются в инфраструктурные проекты. Одним из крупнейших стало строительство железной дороги Ангрен – Пап с тоннелем на высокогорном перевале Камчик, которая вступила в строй летом 2016 года (железнодорожный тоннель занял восьмое место в мире по сложности строительных работ, а также тринадцатое место в мире и первое в СНГ по протяженности). Данная коммуникация стала важнейшим звеном нового международного транзитного железнодорожного коридора Китай – Центральная Азия – Европа.Фонд Шелкового пути – китайский инвестиционный фонд, который поддерживает инфраструктурные проекты, упрощение торгового сотрудничества в рамках программы «Один пояс, один путь». Общий капитал фонда составляет около $40 млрд.