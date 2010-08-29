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И юный Октябрь впереди

7 ноября народы Союза Советских Социалистических республик праздновали День Великой Октябрьской социалистической революции, не просто встряхнувшей, а перевернувшей мир реализацией идеи социальной справедливости. Бесплатное образование, бесплатное здравоохранение – это то, что у нас было еще тридцать лет назад. Восьмичасовой рабочий день и пятидневная рабочая неделя, если кто не знает, впервые в мире были введены в СССР. Самые высокие зарплаты были у квалифицированных рабочих, а не у сотрудников банков и страховых компаний. Имущественное расслоение было и тогда, но не так бросалось в глаза, как сегодня. Демонстрировать богатство и социальную исключительность считалось неприличным.

Потом все рухнуло. Идею социальной справедливости похоронила человеческая алчность. На смену пришла идеология общества равных возможностей, преимущества которой вкупе с преимуществами суверенного развития, тут же стали пропагандировать вчерашние комсомольские и партийные работники. Они раньше других поняли, как использовать эти преимущества. Остальные повелись на пропаганду, быстро забыв, что равные возможности всем предоставила именно Октябрьская революция 1917 года. Когда сын крестьянина или рабочего мог стать министром или директором предприятия. Когда трудолюбивый колхозник или слесарь мог бесплатно получить государственной жильё, дать детям достойное образование и обеспечить себе приличную старость.

Нынешнее власть бесплатно ничего не обещает и ничего не дает. Напротив – она системно повышает цены на всё и вся, объясняя это рыночными принципами. Сын нынешнего дехканина или рабочего практически не имеет шансов получить высшее образование. Мы не только обесточили социальные лифты, но и блокировали социальные лестницы, позволяющие талантам пробиваться самостоятельно. У нас самые талантливые, успешные и богатые – дети начальников и многочисленная начальственная родня.

Как-то так вышло…

И юный Октябрь впереди


Редакция



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Просмотров: 2180     7 ноября 2019


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