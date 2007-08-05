Низкие цены - беда для народа

В газетах Узбекистана 5 ноября опубликовано постановление президента «О мерах по повышению эффективности исполнения актов законодательства на основе современных механизмов правового мониторинга».
Узбекские печатные СМИ 6 ноября распространили отчет УзА «Определены меры по дальнейшему развитию плодоовощеводства и увеличению экспорта отрасли». В нем говорится, что президент накануне провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития плодоовощеводства и увеличения экспорта отрасли, обеспечения эффективного использования приусадебных земель населения.
Республиканские издания 8 ноября опубликовали информацию УзА «Президент Республики Узбекистан принял руководителей спецслужб стран СНГ».
В этот же день на первых страницах газеты поместили материал «Прогресса и процветания можно достичь только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и целеустремленности». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 ноября провел видеоселекторное совещание, посвященное исполнению прогноза поступлений в государственный бюджет, эффективности принимаемых мер по выявлению и задействованию дополнительных возможностей для развития предпринимательства и малого бизнеса, а также актуальным задачам в этом направлении», - говорится в этом сообщении.
В этих же номерах газеты перепечатали постановление «О дальнейшем совершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для собственных нужд».
В субботних выпусках ведущих газет опубликовано постановление президента «О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан».
Республиканские печатные СМИ представили своим читателям текст «Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств».
Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с либерализацией ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил временного пребывания в Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О банках и банковской деятельности» (новая редакция) и «Об управлении многоквартирными домами».
Узбекские печатные издания 8 ноября поместили на своих страницах сообщения УзА «Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ» и «Седьмая международная конференция РАТС ШОС «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ».
СМИ также сообщили об узбекско-американском научно-практическом семинаре на тему «Религия и верховенство закона», состоявшемся в Ташкенте. «На семинаре проводится сравнительный анализ вопросов религии и верховенства закона на узбекско-американском примере, представляются проведенные ведущими экспертами исследования, научно-практические заключения в этом направлении», - пишут газеты.
Ряд газет 9 ноября опубликовали сообщение УзА «В Самарканде состоится Х Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». «Ожидается, что на Азиатской конференции, которая состоится 10-11 ноября в Самарканде, будут участвовать более 70 экспертов из 11 стран, в том числе, из Узбекистана, России, Китая, Германии, Японии, Швеции, Индии, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - пишет агентство.
В узбекских СМИ публикуются мнения ученых по поводу возможного вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 7 ноября опубликовали статью под заголовком «Плюсы интеграционного процесса». Автор – доктор экономических наук приводит данные о том, каких успехов достигли в рамках ЕАЭС Казахстан, Армения и Кыргызстан. «Со вступлением Узбекистана в ЕАЭС вполне реально добиться упрощения процедур во взаимной торговле, снятия экспортных таможенных пошлин, увеличения внешнеторгового оборота страны, снижения стоимости транспортировки грузов, привлечения новых транзитных потоков», - пишет автор.
Тему продолжила газета XXI Asr в материале «Евразийский экономический союз: приемлемый путь для Узбекистана или…». В числе проблем, с которыми страна может столкнуться при вступлении в ЕАЭС, автор называет снижение цен на импортную продукцию, что осложнит положение на рынке местных производителей. Речь прежде всего идет о монополистах. В тоже время, введение единых таможенных тарифов может привести к повышению цен на некоторые товары. Возрастет число выезжающих на заработки за рубеж.
Кроме того, в статье резкой критике подвергается заявление министра торговли США о том, что присоединение Узбекистана к ЕАЭС усложнит вступление в ВТО. Автор отмечает, что все страны-члены этой союза уже состоят в ВТО. Говоря о моральном праве министра указывать Узбекистану, автор приводит из СМИ данные о его подозрительном бизнесе в оффшорных зонах.
Узбекские СМИ продолжают выказывать озабоченность социальными сетями и их негативным влиянием на общественность. В этой связи газета «Инсон ва конун» опубликовала большой материал «Вы не замечаете, какой ужас надвигается». Автор пишет о распространении фейковых новостей, низкопробных сообщений, негативно влияющих на людей, прежде всего молодежь.
Тему продолжила газета «Махалла» в статье «Кто заинтересован в распространении новостей типа «Трупы 10 детей» или «Похищение девочек». Автор приводит примеры фальшивых новостей, которые мгновенно расходятся по социальным сетям, и заявляет, «чем быстрее распространяется ложь, тем дальше уходит правда».
В этом же издании опубликован материал под заголовком «В частных агентствах занятости выявляется мошенничество». По данным автора, в республике зарегистрировано 91 агентство занятости, из них 65 имеют лицензию на трудоустройство граждан за рубежом. Проверка показала, что почти половина из 65 агентств вообще ни одного человека в других странах не трудоустроило.
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