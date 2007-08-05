Низкие цены - беда для народа



4 -9 ноября 2019 года



В газетах Узбекистана 5 ноября опубликовано постановление президента «О мерах по повышению эффективности исполнения актов законодательства на основе современных механизмов правового мониторинга».



Узбекские печатные СМИ 6 ноября распространили отчет УзА «Определены меры по дальнейшему развитию плодоовощеводства и увеличению экспорта отрасли». В нем говорится, что президент накануне провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития плодоовощеводства и увеличения экспорта отрасли, обеспечения эффективного использования приусадебных земель населения.



Республиканские издания 8 ноября опубликовали информацию УзА «Президент Республики Узбекистан принял руководителей спецслужб стран СНГ».



В этот же день на первых страницах газеты поместили материал «Прогресса и процветания можно достичь только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и целеустремленности». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 ноября провел видеоселекторное совещание, посвященное исполнению прогноза поступлений в государственный бюджет, эффективности принимаемых мер по выявлению и задействованию дополнительных возможностей для развития предпринимательства и малого бизнеса, а также актуальным задачам в этом направлении», - говорится в этом сообщении.



В этих же номерах газеты перепечатали постановление «О дальнейшем совершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для собственных нужд».



В субботних выпусках ведущих газет опубликовано постановление президента «О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан».



Республиканские печатные СМИ представили своим читателям текст «Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с либерализацией ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил временного пребывания в Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О банках и банковской деятельности» (новая редакция) и «Об управлении многоквартирными домами».



Узбекские печатные издания 8 ноября поместили на своих страницах сообщения УзА «Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ» и «Седьмая международная конференция РАТС ШОС «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ».



СМИ также сообщили об узбекско-американском научно-практическом семинаре на тему «Религия и верховенство закона», состоявшемся в Ташкенте. «На семинаре проводится сравнительный анализ вопросов религии и верховенства закона на узбекско-американском примере, представляются проведенные ведущими экспертами исследования, научно-практические заключения в этом направлении», - пишут газеты.



Ряд газет 9 ноября опубликовали сообщение УзА «В Самарканде состоится Х Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». «Ожидается, что на Азиатской конференции, которая состоится 10-11 ноября в Самарканде, будут участвовать более 70 экспертов из 11 стран, в том числе, из Узбекистана, России, Китая, Германии, Японии, Швеции, Индии, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - пишет агентство.



В узбекских СМИ публикуются мнения ученых по поводу возможного вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 7 ноября опубликовали статью под заголовком «Плюсы интеграционного процесса». Автор – доктор экономических наук приводит данные о том, каких успехов достигли в рамках ЕАЭС Казахстан, Армения и Кыргызстан. «Со вступлением Узбекистана в ЕАЭС вполне реально добиться упрощения процедур во взаимной торговле, снятия экспортных таможенных пошлин, увеличения внешнеторгового оборота страны, снижения стоимости транспортировки грузов, привлечения новых транзитных потоков», - пишет автор.



Тему продолжила газета XXI Asr в материале «Евразийский экономический союз: приемлемый путь для Узбекистана или…». В числе проблем, с которыми страна может столкнуться при вступлении в ЕАЭС, автор называет снижение цен на импортную продукцию, что осложнит положение на рынке местных производителей. Речь прежде всего идет о монополистах. В тоже время, введение единых таможенных тарифов может привести к повышению цен на некоторые товары. Возрастет число выезжающих на заработки за рубеж.



Кроме того, в статье резкой критике подвергается заявление министра торговли США о том, что присоединение Узбекистана к ЕАЭС усложнит вступление в ВТО. Автор отмечает, что все страны-члены этой союза уже состоят в ВТО. Говоря о моральном праве министра указывать Узбекистану, автор приводит из СМИ данные о его подозрительном бизнесе в оффшорных зонах.



Узбекские СМИ продолжают выказывать озабоченность социальными сетями и их негативным влиянием на общественность. В этой связи газета «Инсон ва конун» опубликовала большой материал «Вы не замечаете, какой ужас надвигается». Автор пишет о распространении фейковых новостей, низкопробных сообщений, негативно влияющих на людей, прежде всего молодежь.



Тему продолжила газета «Махалла» в статье «Кто заинтересован в распространении новостей типа «Трупы 10 детей» или «Похищение девочек». Автор приводит примеры фальшивых новостей, которые мгновенно расходятся по социальным сетям, и заявляет, «чем быстрее распространяется ложь, тем дальше уходит правда».



В этом же издании опубликован материал под заголовком «В частных агентствах занятости выявляется мошенничество». По данным автора, в республике зарегистрировано 91 агентство занятости, из них 65 имеют лицензию на трудоустройство граждан за рубежом. Проверка показала, что почти половина из 65 агентств вообще ни одного человека в других странах не трудоустроило.



В газетах Узбекистана 5 ноября опубликовано постановление президента «О мерах по повышению эффективности исполнения актов законодательства на основе современных механизмов правового мониторинга».Узбекские печатные СМИ 6 ноября распространили отчет УзА «Определены меры по дальнейшему развитию плодоовощеводства и увеличению экспорта отрасли». В нем говорится, что президент накануне провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития плодоовощеводства и увеличения экспорта отрасли, обеспечения эффективного использования приусадебных земель населения.Республиканские издания 8 ноября опубликовали информацию УзА «Президент Республики Узбекистан принял руководителей спецслужб стран СНГ».В этот же день на первых страницах газеты поместили материал «Прогресса и процветания можно достичь только благодаря активному предпринимательству, неустанному труду и целеустремленности». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 7 ноября провел видеоселекторное совещание, посвященное исполнению прогноза поступлений в государственный бюджет, эффективности принимаемых мер по выявлению и задействованию дополнительных возможностей для развития предпринимательства и малого бизнеса, а также актуальным задачам в этом направлении», - говорится в этом сообщении.В этих же номерах газеты перепечатали постановление «О дальнейшем совершенствовании порядка перемещения физическими лицами товаров для собственных нужд».В субботних выпусках ведущих газет опубликовано постановление президента «О мерах по ускоренному развитию отраслей животноводства в Республике Каракалпакстан».Республиканские печатные СМИ представили своим читателям текст «Декларации о стратегическом экономическом сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств».Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали законы «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с либерализацией ответственности иностранных граждан и лиц без гражданства за нарушение правил временного пребывания в Республики Узбекистан», «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О банках и банковской деятельности», «О банках и банковской деятельности» (новая редакция) и «Об управлении многоквартирными домами».Узбекские печатные издания 8 ноября поместили на своих страницах сообщения УзА «Заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ» и «Седьмая международная конференция РАТС ШОС «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ».СМИ также сообщили об узбекско-американском научно-практическом семинаре на тему «Религия и верховенство закона», состоявшемся в Ташкенте. «На семинаре проводится сравнительный анализ вопросов религии и верховенства закона на узбекско-американском примере, представляются проведенные ведущими экспертами исследования, научно-практические заключения в этом направлении», - пишут газеты.Ряд газет 9 ноября опубликовали сообщение УзА «В Самарканде состоится Х Азиатская конференция международного дискуссионного клуба «Валдай». «Ожидается, что на Азиатской конференции, которая состоится 10-11 ноября в Самарканде, будут участвовать более 70 экспертов из 11 стран, в том числе, из Узбекистана, России, Китая, Германии, Японии, Швеции, Индии, Филиппин, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», - пишет агентство.В узбекских СМИ публикуются мнения ученых по поводу возможного вступления страны в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Так газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 7 ноября опубликовали статью под заголовком «Плюсы интеграционного процесса». Автор – доктор экономических наук приводит данные о том, каких успехов достигли в рамках ЕАЭС Казахстан, Армения и Кыргызстан. «Со вступлением Узбекистана в ЕАЭС вполне реально добиться упрощения процедур во взаимной торговле, снятия экспортных таможенных пошлин, увеличения внешнеторгового оборота страны, снижения стоимости транспортировки грузов, привлечения новых транзитных потоков», - пишет автор.Тему продолжила газета XXI Asr в материале «Евразийский экономический союз: приемлемый путь для Узбекистана или…». В числе проблем, с которыми страна может столкнуться при вступлении в ЕАЭС, автор называет снижение цен на импортную продукцию, что осложнит положение на рынке местных производителей. Речь прежде всего идет о монополистах. В тоже время, введение единых таможенных тарифов может привести к повышению цен на некоторые товары. Возрастет число выезжающих на заработки за рубеж.Кроме того, в статье резкой критике подвергается заявление министра торговли США о том, что присоединение Узбекистана к ЕАЭС усложнит вступление в ВТО. Автор отмечает, что все страны-члены этой союза уже состоят в ВТО. Говоря о моральном праве министра указывать Узбекистану, автор приводит из СМИ данные о его подозрительном бизнесе в оффшорных зонах.Узбекские СМИ продолжают выказывать озабоченность социальными сетями и их негативным влиянием на общественность. В этой связи газета «Инсон ва конун» опубликовала большой материал «Вы не замечаете, какой ужас надвигается». Автор пишет о распространении фейковых новостей, низкопробных сообщений, негативно влияющих на людей, прежде всего молодежь.Тему продолжила газета «Махалла» в статье «Кто заинтересован в распространении новостей типа «Трупы 10 детей» или «Похищение девочек». Автор приводит примеры фальшивых новостей, которые мгновенно расходятся по социальным сетям, и заявляет, «чем быстрее распространяется ложь, тем дальше уходит правда».