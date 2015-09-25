Совет при себе

13 ноября президент Узбекистана подписал постановление о создании Совета иностранных инвесторов при президенте. Совет создан в целях улучшения инвестиционного климата, дополнительного привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.





Рекомендации членов совета будут носить консультативный характер и не обязательны к применению.



