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Совет при себе

13 ноября президент Узбекистана подписал постановление о создании Совета иностранных инвесторов при президенте. Совет создан в целях улучшения инвестиционного климата, дополнительного привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.

Рекомендации членов совета будут носить консультативный характер и не обязательны к применению.

Совет при себе


Соб. инф.



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Просмотров: 1084     14 ноября 2019


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