Совет при себе

13 ноября президент Узбекистана подписал постановление о создании Совета иностранных инвесторов при президенте. Совет создан в целях улучшения инвестиционного климата, дополнительного привлечения прямых иностранных инвестиций в приоритетные отрасли экономики.
Рекомендации членов совета будут носить консультативный характер и не обязательны к применению.
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