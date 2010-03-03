Свечка в конце тоннеля

Уровень инфляции в 2019 году составит в Узбекистане не менее 15,5 процента – заявил министр финансов Джамшид Кучкаров, выступая в нижней палате Олий Мажлиса. По оценкам независимых экономистов, отслеживающих системный рост тарифов, штрафов и цен на все без исключения товары и услуги, реальный уровень инфляции, ощущаемый населением, уже превышает 25 процентов.

За последние годы, считают экономисты, возросли объемы теневой экономики и контрабанды. Есть основания, утверждают они, прогнозировать возвращение Узбекистана к квотированию доступа бизнеса к иностранной валюте.









Причины инфляции – в тотальной коррупции, выражающейся в деформированном ценообразовании, и возвращении страны к политике экономической самоизоляции, под предлогом поддержки отечественных производителей. Повышение акцизных сборов на импорт и регулярное расширение перечня товаров, подпадающих под повышенное налогообложение, не стимулирует местных производителей к выпуску конкурентоспособной продукции. Население Узбекистана административными мерами вынуждают покупать плохое и дорогое, лишая возможности приобрести доступное и качественное.Заметим, что сегодня цены на бензин, дизельное топливо, природный и сжиженный газ, ряд товаров повседневного спроса и продуктов питания в Узбекистане почти в два раза выше, нежели даже в соседнем Казахстане. Минимальная зарплата, установленная в Узбекистане, эквивалента 65 долларам США. То есть, менее 3-х долларов за один рабочий день. Нередко, когда обычный административный штраф, наложенный на физическое лицо, в несколько раз превышает этот уровень.