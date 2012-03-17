Брачная ночь по единому сценарию



10 – 16 ноября 2019 года



Официальные издания республики вышли в свет вне графика в воскресенье 10 ноября. В них опубликованы послание президента «Работникам сферы здравоохранения Узбекистана», указ «О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников» и постановление «О повышении качества и дальнейшем расширении охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям».



Все ведущие газеты Узбекистана 14 ноября опубликовали сообщение «Президент Узбекистана принял делегацию Азиатского банка развития». Помимо этого, опубликован отчет УзА «Определены меры по дальнейшему развитию отраслей сельского хозяйства». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 ноября провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и шелководства», - говорится в этом сообщении.



В печати также представлено постановление главы государства «О мерах по созданию и организации деятельности совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан».



СМИ республики 15 ноября распространили сообщение «Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации» и указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году».



В субботних номерах газет опубликован отчет УзА «Определены дальнейшие задачи по развитию фармацевтической отрасли». В нем сообщается, что под председательством президента 15 ноября состоялось совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами, а также обсуждению приоритетных задач на перспективу.



Газета «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов»



СМИ Узбекистана активно публикуют материалы, посвященные предстоящим выборам в парламент страны. Публикации информативные или позитивные о том, как идет подготовка. Но некоторые издания анализируют процесс. Так в газете «Оила даврасида» опубликована обзорная статья «Выборы или уступки?». В подзаголовке написано: «Насколько преданы своим идеям политические партии?». Автор подвергает сомнению самостоятельности действующих партий, называет нелогичными их действия, несоответствие их деятельности истинным желаниям народа.



Ряд газет со ссылкой на МИД опубликовали сообщение о том, что офис Торгового представителя США закрывает слушания по вопросу обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности в Узбекистане. «Офис Торгового представителя при Исполнительном аппарате Президента США (USTR) анонсировал свое решение о прекращении практики слушаний, в которых рассматривался вопрос применимости Генеральной системы преференций в отношении Узбекистана", - говорится в сообщении.



В газетах 16 ноября опубликована заметка УзА «О встрече глав МИД центральноазиатских стран». В ней говорится о том, что 15 ноября 2019 года в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии в рамках подготовки к предстоящей консультативной встрече глав центральноазиатских государств.



Газета «Народное слово» 16 ноября опубликовала реплику «Работа без отрыва от капремонта». В ней рассказывается о том, что 10 месяцев назад в Доме журналистов в Карши начался капремонт, который в настоящее время так и не закончился. Строители успешно сделали фасад, а все остальное оставили на полпути. «Уже несколько месяцев Дом журналистов представляет собой уникальное сооружение, которое с лицевой стороны претендует на звание одного из самых красивых зданий в квартале, а с тыльной напоминает заброшенные многоэтажки в опустевшем городе», - пишет автор.



Газета «Ишон»-«Доверие» высказала свое отношение к предложению Минкультуры написать единый сценарий для проведения свадеб. В статье «Вам смешно, а мне жениться!» автор не возражает против ограничений в излишней помпезности, расточительства свадебных и иных торжеств. Но его удивляет желание чиновников все эти мероприятия строго регламентировать, вплоть до информирования органов самоуправления граждан. В статье резкой критике подвергается «Узбекконцерт», который якобы определит праздничную программу свадьбы.



«Зачем вообще существует эта непонятная, ничем не оправдывающая себя и противоречащая Основному Закону страны?», - задается вопросом автором.



Газета «Нуроний» 13 ноября опубликовала реплику «Чем недовольны жители Гулзора?». В ней рассказывается о том, что в кишлаке «Гулзор» Бекабадского района люди живут без питьевой воды, школа и дороги без ремонта. Но никто не обращает внимания на их проблемы.



В еженедельном издании «Жамият» опубликовано интервью под заголовком «Читателей можно вернуть только правдой». Собеседник газеты считает, что вернуть к себе внимание читателей печатные СМИ могут только, если будут писать правду. Он обратил внимание на то, что в развитых демократических государствах своих СМТИ не имеют правительство и министерства и ведомства. «Существование государственных СМИ является смешным явлением для демократической системы», - отмечает он.



Газета XXI Asr опубликовала критическую заметку под заголовком «Природного газа нет, а в баллонах?». Автор пишет о том, что в одном из районов Бухарской области жители уже свыклись с тем, что природный газ к ним не поступает, но не могут они дождаться и подвоза газа в баллонах. Население жалуется, что даже в случаях, когда его привозят, содержимое при самом экономном режиме заканчивается быстрее, чем обычно.



Официальные издания республики вышли в свет вне графика в воскресенье 10 ноября. В них опубликованы послание президента «Работникам сферы здравоохранения Узбекистана», указ «О награждении группы работников сферы здравоохранения в связи с Днем медицинских работников» и постановление «О повышении качества и дальнейшем расширении охвата медицинской помощью, оказываемой женщинам репродуктивного возраста, беременным и детям».Все ведущие газеты Узбекистана 14 ноября опубликовали сообщение «Президент Узбекистана принял делегацию Азиатского банка развития». Помимо этого, опубликован отчет УзА «Определены меры по дальнейшему развитию отраслей сельского хозяйства». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 13 ноября провел видеоселекторное совещание по вопросам дальнейшего развития животноводства, птицеводства, рыбоводства и шелководства», - говорится в этом сообщении.В печати также представлено постановление главы государства «О мерах по созданию и организации деятельности совета иностранных инвесторов при Президенте Республики Узбекистан».СМИ республики 15 ноября распространили сообщение «Шавкат Мирзиёев принял генерального секретаря Всемирной таможенной организации» и указ «Об установлении дополнительных нерабочих дней в период празднования официальных дат и переносе выходных дней в 2020 году».В субботних номерах газет опубликован отчет УзА «Определены дальнейшие задачи по развитию фармацевтической отрасли». В нем сообщается, что под председательством президента 15 ноября состоялось совещание, посвященное анализу проводимой работы по развитию фармацевтической отрасли и обеспечению населения лекарственными средствами, а также обсуждению приоритетных задач на перспективу.Газета «Халк сузи» и «Народное слово» опубликовали законы «О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке», «О Центральном банке Республики Узбекистан», «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием деятельности отдельных государственных органов»СМИ Узбекистана активно публикуют материалы, посвященные предстоящим выборам в парламент страны. Публикации информативные или позитивные о том, как идет подготовка. Но некоторые издания анализируют процесс. Так в газете «Оила даврасида» опубликована обзорная статья «Выборы или уступки?». В подзаголовке написано: «Насколько преданы своим идеям политические партии?». Автор подвергает сомнению самостоятельности действующих партий, называет нелогичными их действия, несоответствие их деятельности истинным желаниям народа.Ряд газет со ссылкой на МИД опубликовали сообщение о том, что офис Торгового представителя США закрывает слушания по вопросу обеспечения защиты прав интеллектуальной собственности в Узбекистане. «Офис Торгового представителя при Исполнительном аппарате Президента США (USTR) анонсировал свое решение о прекращении практики слушаний, в которых рассматривался вопрос применимости Генеральной системы преференций в отношении Узбекистана", - говорится в сообщении.В газетах 16 ноября опубликована заметка УзА «О встрече глав МИД центральноазиатских стран». В ней говорится о том, что 15 ноября 2019 года в Ташкенте состоялась встреча министров иностранных дел стран Центральной Азии в рамках подготовки к предстоящей консультативной встрече глав центральноазиатских государств.Газета «Народное слово» 16 ноября опубликовала реплику «Работа без отрыва от капремонта». В ней рассказывается о том, что 10 месяцев назад в Доме журналистов в Карши начался капремонт, который в настоящее время так и не закончился. Строители успешно сделали фасад, а все остальное оставили на полпути. «Уже несколько месяцев Дом журналистов представляет собой уникальное сооружение, которое с лицевой стороны претендует на звание одного из самых красивых зданий в квартале, а с тыльной напоминает заброшенные многоэтажки в опустевшем городе», - пишет автор.Газета «Ишон»-«Доверие» высказала свое отношение к предложению Минкультуры написать единый сценарий для проведения свадеб. В статье «Вам смешно, а мне жениться!» автор не возражает против ограничений в излишней помпезности, расточительства свадебных и иных торжеств. Но его удивляет желание чиновников все эти мероприятия строго регламентировать, вплоть до информирования органов самоуправления граждан. В статье резкой критике подвергается «Узбекконцерт», который якобы определит праздничную программу свадьбы.«Зачем вообще существует эта непонятная, ничем не оправдывающая себя и противоречащая Основному Закону страны?», - задается вопросом автором.Газета «Нуроний» 13 ноября опубликовала реплику «Чем недовольны жители Гулзора?». В ней рассказывается о том, что в кишлаке «Гулзор» Бекабадского района люди живут без питьевой воды, школа и дороги без ремонта. Но никто не обращает внимания на их проблемы.В еженедельном издании «Жамият» опубликовано интервью под заголовком «Читателей можно вернуть только правдой». Собеседник газеты считает, что вернуть к себе внимание читателей печатные СМИ могут только, если будут писать правду. Он обратил внимание на то, что в развитых демократических государствах своих СМТИ не имеют правительство и министерства и ведомства. «Существование государственных СМИ является смешным явлением для демократической системы», - отмечает он.