Время такое



Средства массовой информации Узбекистана тиражировали аудиозапись с угрозами дискредитации и физического устранения беспринципных журналистов, регулярно порочащих компанию Artel, но за 10 тысяч долларов «расхваливающих» её же продукцию, с оговоркой «на правах рекламы». Голос человека на записи, как полагают СМИ, похож на голос сенатора, мэра Ташкента и фактического владельца Artel - Джахонгира Артыкходжаева.



Процитируем расшифровку записи, как она представлена на популярном в стране



«Неделей раньше продукцию, выпущенную на моем заводе, пачкают в грязи. Пишут: «Монополия, Artel никуда не годится!»

Неделей позже, если дать им 10 тысяч долларов, эту же продукцию расхваливают, с пометкой «на правах рекламы»!

Они кто вообще? Они твари последние! Они людские дети или собачьи? Беспринципные, грязные, бедолаги!



Петухи, окружат отовсюду, пытаются всех опозорить. Я могу так сделать, что вас махалля не принимает. Это я смогу. Так могу сделать, ваши родители издевались. Я так могу сделать, ваши соседи будут стыдиться, когда видят вас. Я могу это сделать. Что, мне трудно что ли вас объявить геем? Это легко! Легко! Свобода слова! Я за шесть секунд вас посажу в одно такси с геем, и всё! Фотографируют, и вас объявляют геем.



Нравится нашему руководителю, не нравится ли. Я могу это делать. Шесть секунд могу сделать! Организовать могу. Или сомневаешься? Я смог объяснить?



Уйди один из вас на два-три дня без причины из дома, пропадите… Три дня! Без причины уйди один из вас из дома! Вы хотите этого? Пропадет на три дня, полная тишина. У-у-у, ты живой там, никто не справится о тебе, предупреждаю. Будут писать там, тут, через неделю забудут. Все! Скажут, утонул где-нибудь, когда купался. И всё! Такова жизнь!



Поэтому лучше с нами работайте. Если у вас какие-то проблемы будут, помогите нам, чтобы мы решили эту проблему».



Самое печальное, сенатор (если голос действительно принадлежит ему) знает что говорит. Финансовые и административные ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, действительно позволят устранить любого журналиста. С этим не поспоришь. Время такое, в этой оценке он прав. Он и такие, как он, это время приблизили, и они его контролируют. Это их звездный час. Им можно всё или почти всё.



Но и журналистам необходимо определиться. Либо строго и неукоснительно следовать принципам профессии, либо раз и навсегда отдать предпочтение тем самым 10 тысячам долларов от городского головы за прославление его лично и продукции ему принадлежащих предприятий. Как в популярном анекдоте про еврея в бане: либо крест снять, либо трусы надеть...

Процитируем расшифровку записи, как она представлена на популярном в стране информационном портале:Самое печальное, сенатор (если голос действительно принадлежит ему) знает что говорит. Финансовые и административные ресурсы, имеющиеся в его распоряжении, действительно позволят устранить любого журналиста. С этим не поспоришь. Время такое, в этой оценке он прав. Он и такие, как он, это время приблизили, и они его контролируют. Это их звездный час. Им можно всё или почти всё.