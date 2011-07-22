

Агентство информации и массовых коммуникаций «во избежание дальнейшего нагнетания ситуации» призвало нас прекратить обсуждение угроз в адрес журналистов, озвученных сенатором верхней палаты Олий Мажлиса и одновременно мэром Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым. И это притом, что правовой оценки аудиозаписи, вброшенной в глобальную сеть накануне, до сих пор не дали ни председатель Сената, ни Генеральный прокурор Узбекистана, ранее возглавлявший Сенат. Не сделал официального заявления и сам автор бандитского пассажа, ограничившись кулуарной встречей с представителями издания, располагающего оригиналом аудиозаписи.



В нормальной стране чиновник подобного уровня должен был мгновенно либо опровергнуть свою причастность к сказанному, либо подать в отставку, а в идеале – застрелиться или повеситься. Случись подобное в нормальной стране, где народ – не пустое место, не абстрактный электорат, лишенный доступа к управлению государством, а подлинный источник власти, общество настояло на смещении дискредитировавшего себя должностного лица.



Узбекистан – особая страна. В Узбекистане общественная активность образованной части населения переместилась в виртуальное пространство, где с удовольствием отвязывается на несущих ахинею ущербных чиновниках и таких же партийных функционерах. Сенатор Д. Артыкходжаев в интернете - образец скудоумия и объект для выражения публичного презрения. Последнее особенно заметно после тиражирования расшифровки



Спрашивается, почему на официальном уровне нас призывают «не муссировать вопрос» и не использовать его «в качестве оружия



Нужна она власти или Artel?..



В нормальной стране чиновник подобного уровня должен был мгновенно либо опровергнуть свою причастность к сказанному, либо подать в отставку, а в идеале – застрелиться или повеситься. Случись подобное в нормальной стране, где народ – не пустое место, не абстрактный электорат, лишенный доступа к управлению государством, а подлинный источник власти, общество настояло на смещении дискредитировавшего себя должностного лица.Узбекистан – особая страна. В Узбекистане общественная активность образованной части населения переместилась в виртуальное пространство, где с удовольствием отвязывается на несущих ахинею ущербных чиновниках и таких же партийных функционерах. Сенатор Д. Артыкходжаев в интернете - образец скудоумия и объект для выражения публичного презрения. Последнее особенно заметно после тиражирования расшифровки аудиозаписи с уголовной лексикой, о которой сказано выше.Спрашивается, почему на официальном уровне нас призывают «не муссировать вопрос» и не использовать его «в качестве оружия на пути узких интересов разных политических сил и отдельных лиц»? Понятно, почему. Различные политические силы, в отличие от кукольно-декоративных политических партий, натужно имитирующих независимость, состязательность и борьбу за счастье народа – это реальная политическая конкуренция.