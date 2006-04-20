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Каков мэр, таков и пример

Шокирующая новость всколыхнула общественность на этой неделе - на городских билбордах в массовом порядке средь бела дня была размещена наружная реклама наркотиков. Факт настолько нетипичен для Ташкента, что невольно возникает вопрос: как такое стало возможно на нашем насквозь зарегулированном и забюрократизированном рекламном рынке? Или у семи нянек бестолковое и шумное дитя вновь оказалось без глаза?..

Внимательно изучив истоки возникшей проблемы, редакции удалось выяснить, что дела обстоят ровно наоборот: именно внезапное снятие всех ограничений летом прошлого года, а также фактическое самоустранение государства с рынка наружной рекламы привело к неразберихе, увенчавшейся пресловутым QR-кодом, продвигающим «спайсы».

Дело было так: 30 августа 2018 года вышло Постановление Кабинета министров №702 «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности в области размещения внешней рекламы», коренным образом менявшее устоявшийся порядок функционирования индустрии «наружки». При этом все прописанные реформы разбивались о п.7, предписывающий Госкомконкуренции совместно с Минюстом в двухмесячный срок разработать проект нормативно-правового акта, регулирующего рекламный контент. Разбивались как раз потому, что акт так и не принят. Ни в двухмесячный срок, ни по сей день.

Учитывая же изданный днями ранее знаменитый Указ Президента №5515 «О правовом эксперименте по внедрению особого порядка управления в городе Ташкенте», в частности, упраздняющий комиссию по рекламно-информационной деятельности столичного хокимията и передающий ее полномочия Главному управлению строительства Ташкента, ситуация и вовсе зашла в тупик. И дело, опять-таки, не в самом документе, а в уровне его исполнения: в Главном управлении строительства не только не сочли нужным принять на работу соответствующих специалистов, но и вовсе выделили для работы по формированию списков территорий, предоставляемых для размещения рекламных конструкций 1 (одного) сотрудника. Сотрудника, закономерно «утонувшего» в объеме работы, которую ранее исполняла многочисленная комиссия.

Вишенкой на торте стала отмена Порядка размещения внешней рекламы в Ташкенте, действовавшего с 2007 года. Именно такое решение за №340 1 марта 2019 года принял столичный хоким Джахонгир Артыкходжаев. Именно отмены последнего регулирующего документа на фоне уверенно сползающего в анархию рынка наружной рекламы не хватало для окончательного торжества абсолютного хаоса.

Что же вышло из этой смеси управленческой халатности и умственной импотенции тех, кто рушил прежнюю насквозь коррумпированную систему регулирования рынка внешней рекламы, не предлагая взамен ничего нового? А вот что: в Ташкенте, как грибы после дождя, выросли сотни незаконно установленных рекламных конструкций без опознавательных знаков. Зачастую – в наиболее интересных с коммерческой точки зрения местах. Оно и понятно: проходимцам прекрасно известны самые «проходимые» локации. Вдумайтесь в это: сотни нигде и никем не учтенных рекламных щитов, на которых можно размещать кому угодно и что угодно без риска «засветиться».

Рано или поздно это ружье на стене должно было выстрелить. Оно и выстрелило – в виде рекламы наркотиков. И ведь обнаружили сей факт чисто случайно – исключительно благодаря глазастому и пытливому пользователю Facebook. А кто даст гарантию, что это первый подобный случай? И что не было многих других, включающих, к примеру, пропаганду экстремизма? Кто из чиновников, оставивших без присмотра на 15 месяцев столичную «наружку», понесет за это хоть какую-то ответственность?

Тот самый случай, когда гражданское общество оказалось более ответственным и прозорливым, нежели государство. 13 ноября в адрес Агентства государственных услуг при Минюсте было направлено письмо Ассоциации коммуникационных агентств Узбекистана (АКАУ) с просьбой разъяснить порядок получения новых паспортов рекламных мест для размещения рекламных конструкций. Для прояснения текущей ситуации АКАУ просила организовать встречу с представителями заинтересованных ведомств.

К чести чиновников следует отметить, что такая встреча была-таки организована 19 ноября. По ее итогам даже было признано необходимым выявить рекламные конструкции, установленные без идентификационных данных (то есть принадлежащие невесть кому). Ну а на следующий день грянул наркотический скандал, так что сегодня уже ГУВД пытается установить личность заказчика рекламы, пропагандирующей «спайсы». Так ли необходимо было доводить ситуацию до чрезвычайного происшествия?

Этот вопрос мы адресовали председателю АКАУ Алишеру Нажмитдинову, первым забившему тревогу по поводу опасной ситуации еще до того, как она вышла из-под контроля. Вот что он сказал: «К сожалению, кризиса в отрасли избежать не удалось. Появление рекламы наркотиков – вопиющий случай и позорное пятно на репутации тех, кто ее разместил. Увы, их личности до сих пор не установлены – именно в силу того, что больше года рынок рос без какой-либо регуляторики. К счастью, в последние месяцы пришло осознание недопустимости подобной практики, и наша Ассоциация вместе с рядом ведомств работает над проектами соответствующих документов. Да, не успели и не сумели предупредить продвижение «спайсов», но я верю, что из этой ситуации все извлекут для себя урок, а двести-триста «бесхозных» щитов по Ташкенту будут демонтированы». 

Каков мэр, таков и пример


Соб. инф.



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Просмотров: 270     23 ноября 2019


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