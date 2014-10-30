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Коты и повар

К сожалению, простые люди не могут достучаться до местной власти, правоохранительных органов и судов, системно пренебрегающих законом. К этому мы давно привыкли. Однако, не может достучаться до них и президент страны. Как смириться с этим?

Пример: 17 января 2017 года глава государства подписал Указ за № УП-4933, которым запретил инициирование контролирующими, правоохранительными органами и судами пересмотра и отмены результатов приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов. На основании указа в ст. 24 Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников» были внесены соответствующие изменения.

И что? Органы местной власти не прекращали инициирование пересмотра результатов приватизации путём подачи соответствующих исков, а суды, будто не замечая изменения, внесённые в законодательство, рассматривали эти иски и даже умудрялись их удовлетворять.

Для особо непонятливых 13 августа 2019 года президент принял отдельный указ за №УП-5780, где указал, что должностные лица не осознают противоправности изъятия частной собственности, включая ранее приватизированную, сноса имущества без обоснованной надобности, а также допускают самовольные действия при выделении земельных участков. Всё это требует усиления гарантий защиты конституционных прав собственников и повышения ответственности должностных лиц за допущение подобных правонарушений. Президент предупредил о персональной ответственности хокимов, руководителей министерств и других государственных органов, обязав их  установить системный надзор (контроль) за недопустимостью нанесения ущерба частным собственникам путем нарушения их прав, в том числе незаконного ограничения и (или) лишения права собственности, посягательства на частную собственность, включая ранее приватизированную. Генеральной прокуратуре и бизнес омбудсмену было поручено установление системного надзора и принятие необходимых мер по предотвращению и недопущению фактов злоупотреблений и нарушения законности со стороны должностных лиц.

Но и это предупреждение президента не дало ожидаемых им результатов. 20 ноября 2019 года глава государства принял новое постановление, на этот раз строго предупредив руководителей всех уровней органов государственной власти о безусловном соблюдении ими требований статьи 53 Конституции, а также Закона «О защите частной собственности и гарантиях прав собственников». Квалифицировав инициирование пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации, включая результаты оценки стоимости объектов как нарушение неприкосновенности частной собственности, документ в очередной раз запретил судам принимать к рассмотрению иски подобного рода. Генеральной прокуратуре было предписано усилить надзор за неукоснительным соблюдением законодательства о защите частной собственности и гарантиях прав собственников, обеспечить неотвратимость ответственности, вплоть до привлечения к уголовной ответственности, должностных лиц уполномоченных государственных органов за инициирование пересмотра и отмены результатов разгосударствления и приватизации.

Интересно, сколько раз надо предупреждать хокимов и других руководителей государственных структур, включая правоохранительные органы и суды, чтобы довести до их высокого сознания недопустимость нарушения закона и неотвратимость привлечения их к ответственности. Не эффективней ли наглядно показать, как таких руководителей по факту привлекают к уголовной ответственности? Или слабо?

Коты и повар


Соб. инф.



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Просмотров: 1758     23 ноября 2019


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