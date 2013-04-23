С видом на запах

Согласно Инструкции по проектированию и эксплуатации твердых бытовых отходов, утвержденной 19 ноября этого года, крупные свалки отходов жизнедеятельности физических и юридических лиц можно будет размещать на землях несельскохозяйственного назначения и всего в 500 метрах от жилых строений. То есть, в шаговой доступности для населения там проживающего, включая детей и беременных женщин.

Как следует из разъяснения, опубликованного на сайте правовой информации, твердые бытовые отходы – это отходы, которые образуются в результате жизнедеятельности физических и деятельности юридических лиц, а также пищевые и растительные отходы, отходы текстильных изделий, упаковочных материалов, стекла, резины, бумаги, пластмассы, древесины, предметы домашнего обихода, утратившие свои потребительские свойства, смет, и отходы, образующиеся от использования бытовых печей и отопительных котлов на твердом топливе.





В связи с выделением вредных и взрывоопасных газов на территории полигонов не допускается капитальное строительство в течение 40 лет после их закрытия. А жить в 500 метрах от них, значит, безопасно.







