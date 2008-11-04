

27 ноября словоблудие представителей политических партий, выдаваемое за предвыборные дебаты, было прервано отключением электричества. Господь высоко, но всё видит, вот и пресёк, хотя продюсер так называемого Международного пресс-клуба обвинил в отключении электроэнергии энергетиков, не сознающих важности политического момента.



Напомним, что 22 декабря в Узбекистане пройдут так называемые выборы в нижнюю палату так называемого парламента. На депутатскую неприкосновенность претендуют так называемые представители народа от пяти так называемых политических партий, абсолютно не влияющих на внутреннюю и внешнюю политику страны.

