В Таджикистане и Туркмении ещё хуже



В рейтинге государств по уровню процветания (Legatum Prosperity Index – 2019) Узбекистан занял 103 место из 167 возможных. Если говорить о постсоветском пространстве, то хуже, чем у нас, дела обстоят только в Таджикистане и Туркмении.



К примеру, Казахстан расположился на 68 месте, Беларусь – на 73, Россия на 74, Кыргызстан – на 88.



Как утверждают исследователи, в Узбекистане проблемы с личной свободой, бизнес климатом, государственным управлением и окружающей средой.



В лидерах процветания – Дания, Норвегия и Швейцария.





К примеру, Казахстан расположился на 68 месте, Беларусь – на 73, Россия на 74, Кыргызстан – на 88.Как утверждают исследователи, в Узбекистане проблемы с личной свободой, бизнес климатом, государственным управлением и окружающей средой.В лидерах процветания – Дания, Норвегия и Швейцария.