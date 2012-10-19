В Таджикистане и Туркмении ещё хуже

В рейтинге государств по уровню процветания (Legatum Prosperity Index – 2019) Узбекистан занял 103 место из 167 возможных. Если говорить о постсоветском пространстве, то хуже, чем у нас, дела обстоят только в Таджикистане и Туркмении.
К примеру, Казахстан расположился на 68 месте, Беларусь – на 73, Россия на 74, Кыргызстан – на 88.
Как утверждают исследователи, в Узбекистане проблемы с личной свободой, бизнес климатом, государственным управлением и окружающей средой.
В лидерах процветания – Дания, Норвегия и Швейцария.
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