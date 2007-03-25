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В Узбекистане жгут покрышки

Около семидесяти жителей аула в Каракалпакстане перекрыли дорогу и подожгли автомобильные покрышки в знак протеста против отключения жилых домов от природного газа. Как сообщает Национальное информационное агентство УзА, разместившее сообщение только на государственном языке, на место происшествия в срочном порядке прибыли руководители регионального МВД, местные чиновники и представители структур, обеспечивающих подачу и транспортировку природного топлива.  

Если верить УзА, «нуждающимся семьям, замерзающим от холода, бесплатно выдали по 500 кг угля и по два баллона сжиженного газа. Кроме того, каждой семье передали 10 тележек дров», попутно уведомив людей о «незаконности» акции протеста. При этом представители власти не разъяснили, каким иным способом можно привлечь внимание к проблеме.

Отметим, что перебои с подачей природного газа сейчас, когда за окном -10, характерны для всей страны. Не стал исключением и Ташкент, где газовые конфорки в многоквартирных домах ряда районов едва теплятся. «Необходимо полчаса, чтобы дождаться, когда закипит вода в двухлитровом чайнике», - пишут горожане в редакцию.

Стоит сказать и о том, что практически ежедневно на лентах информационных ресурсов Узбекистана появляются сообщения об отравлении угарным газом целых семей. Факт объяснимый: отключили газ - семья спит, включили – она уже не просыпается. Денег на современные газовые котлы с многоступенчатой системой защиты у большинства населения нет.

В Узбекистане жгут покрышки


Соб. инф.



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Просмотров: 2368     28 ноября 2019


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