Дашь газа, брат?

28 ноября в Ташкент с рабочим визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, главы государств «рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обсудили перспективы их расширения».
Согласно информации нашего источника, более всего Узбекистан нуждается в увеличении поставок туркменского газа. По утверждению источника, Узбекистан уже импортировал из Туркменистана 3 миллиарда кубометров природного топлива.
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