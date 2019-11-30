Дашь газа, брат?



28 ноября в Ташкент с рабочим визитом прибыл президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов. Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, главы государств «рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений и обсудили перспективы их расширения».



Согласно информации нашего источника, более всего Узбекистан нуждается в увеличении поставок туркменского газа. По утверждению источника, Узбекистан уже импортировал из Туркменистана 3 миллиарда кубометров природного топлива.



Фото пресс-службы президента Узбекистана





