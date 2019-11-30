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Коэффициент бесполезности

После ознакомления с проектом постановления президента «О дополнительных мерах по организации государственной гражданской службы» от 16.11.2019 года (ID-10255) я вспомнил законы, выведенные английским ученым и писателем С. Паркинсоном (не путать с болезнью Паркинсона). Нет, сам по себе проект неплохой: в нем вводятся для чиновников гражданские звания, что-то говорится про конфликт интересов и так далее. Конечно, лучше бы разработать проект закона, но сейчас речь не об этом.

В приложении к проекту я насчитал, что в Узбекистане действуют 20 министерств (это без силовых структур), 14 комитетов, 27 агентств и 17 различных инспекций. Такого количества бюрократических ведомств в стране никогда не было. Поэтому я и обратился к законам Паркинсона. Первый из них гласит: «Работа заполняет время, отпущенное на нее». У этого закона две движущие силы:

- чиновник стремится множить подчиненных, а не соперников;

- чиновники создают работу друг для друга.

К сожалению, в открытых источниках нельзя найти количество чиновников и насколько это количество растет по годам, поэтому пришлось обратиться к проекту бюджета на 2020 год. Кстати, большое спасибо Министерству финансов за публикацию бюджета - он очень доходчивый, с цветными картинками, различными столбиками и диаграммами. Думаю, в следующем году можно будет снять мультик на тему бюджета, обязательно цветной и даже озвучить его. Глядишь, за креативность министру премию дадут.

Так вот, согласно проекту, расходы на содержание центральных органов власти составят 392,7 млрд сумов в 2020 году. В то же время ожидаемое исполнение расходов в текущем году составит всего 174 миллиарда сумов.  Рост на 225 процентов. Расходы на содержание органов государственного управления составят 4247 миллиардов сум при ожидаемом исполнении в текущем году в размере 3645 миллиардов сумов - рост на 16 процентов. Здесь, конечно, поскромнее, но все равно противоречит закону Паркинсона, где говорится, что рост расходов соответствует росту доходов. Видимо, эти два направления настолько были ущемлены в финансировании в прошлые периоды, что просто необходимо незамедлительно увеличить финансирование. Следует отметить, что рост ВВП запланирован на следующий год всего на 5,5     процента. а рост доходов бюджета - на 14   процентов.

Финансирование уставной деятельности политических партий помещено в раздел прочих расходов и наряду с финансированием обороны засекречено. Зато в фонд поддержки лиц с инвалидностью направлено аж 30 миллионов сумов. Создан также централизованный фонд при Кабинете министров Узбекистана по возмещению убытков, связанных со сносом. В него будет направлено 215 миллиардов сумов, которые планируется истратить в следующем году.

Недавно на заседании Законодательной палаты заместитель министра финансов Узбекистана сообщил депутатам, что власти задолжали физическим и юридическим лицам 1100 миллиардов сумов и долг образовался в результате сноса 4378 объектов. Сразу возникло несколько вопросов.

Первый: а где этот долг зафиксирован в бюджете страны, в какой строке? Я не нашел, хотя это должно быть отражено во внутреннем долге государства.

Второй: а можно ли эту сумму вообще называть долгом? Ведь по гражданскому праву долг - это добровольная передача активов кредитором заемщику. Если это долг и возникают обязательства государства, то на каких условиях: сроки возврата, плата за пользование чужими средствами, уплата неустойки за несвоевременный возврат. Так во всяком случае было еще в древнем Риме.

Если это передача в долг, проще говоря заём, то должен быть и договор, письменный и нотариально заверенный, как того требует закон. Если условие добровольности передачи активов отсутствует, то сие действие носит совсем другое название. И это название не из гражданского законодательства.

И последний вопрос к руководителям одного из важнейших экономических министерств: что все это дало экономике Республики Узбекистан? Может быть, экономика после всех этих сносов получила мощный импульс и стала бурно развиваться или на месте снесенных объектов нашли полезные ископаемые? Какие государственные и общественные нужды удалось удовлетворить? Может быть, снос позволил повысить обороноспособность страны?

А с законами Паркинсона работникам органов власти и управления просто необходимо ознакомиться. Например, есть закон тысячи, который гласит, что если в учреждении более тысячи человек, то оно становится самодостаточным. То есть, создает так много внутренней работы, что уже не нуждается в связи с внешним миром. Или закон о коэффициенте бесполезности. Его не так сложно подсчитать.

Григорий Борисов, юрист.

Коэффициент бесполезности






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Просмотров: 2266     29 ноября 2019



 
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