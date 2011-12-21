Куда идём мы пятачком

29 ноября в Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств постсоветской Средней Азии и Казахстана. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан представляли действующие президенты, а Казахстан – фактический.

Судя по отчетам, пронизанным оптимизмом и верой в светлое будущее, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Стороны условились и далее совершенствовать торгово-экономические, научно-технические и культурные связи с целью вывести регион на качественно иной уровень развития, а граждан пяти государств - на качественно иной уровень материального благосостояния.









