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Куда идём мы пятачком

29 ноября в Ташкенте состоялась вторая консультативная встреча глав государств постсоветской Средней Азии и Казахстана. Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан представляли действующие президенты, а Казахстан – фактический.

Судя по отчетам, пронизанным оптимизмом и верой в светлое будущее, встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Стороны условились и далее совершенствовать торгово-экономические, научно-технические и культурные связи с целью вывести регион на качественно иной уровень развития, а граждан пяти государств - на качественно иной уровень материального благосостояния.


Куда идём мы пятачком


Соб. инф.



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Просмотров: 557     30 ноября 2019


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