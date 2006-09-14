И звон будильника нам сладок и приятен



В начале 80-х годов прошлого века мне довелось быть в служебной командировке в городе Магадане. И каково было мое удивление, когда посетив рынок (слово базар для России не подходит), встретил своих земляков-узбеков, торговавших овощами и фруктами, причем прекрасного качества. Правда и цены были фантастические. Прямого рейса между Ташкентом и Магаданом никогда не было, добирался я туда почти сутки, да и зона была пограничная - необходимо было получить специальное разрешение на въезд. Факт вызвал у меня восхищение.



А пишу об этом в связи с тем, что в ряде средств массовой информации, в том числе и зарубежных, за последние несколько дней появились публикации восхваляющие реформы в Узбекистане. Видно, что целью публикаций является не объективное освещение ситуации, а самая элементарная лесть. За всё плохое, как это принято, возлагается ответственность на предшественника.



Или ещё. Некоторые издания тиражировали слова министра экономического развития России, в шутку заявившего, что экономика Узбекистана через 29 лет может стать второй экономикой после России на территории СНГ. Шутку выдали за аналитический прогноз, не уточняя за счет чего сие событие может произойти: то ли за счет падения экономики России, то ли за счет роста экономики Узбекистана.



Другие издания пишут, что реформы разбудили Узбекистан. А народ Узбекистана никогда и не спал. Народ Узбекистана исключительно трудолюбивый, всю жизнь боролся за выживание. Не надо было создавать многочисленных препятствий в его работе, ему не надо помогать, главное - не мешать. И все будет хорошо.



Не могу согласится и с утверждением, что все проблемы достались Узбекистану от Советского Союза, что очень любил говорить предыдущий президент, а днями повторила одна российская газета. Во времена Союза в Узбекистане была создана мощная промышленность и развитое сельское хозяйство. Надо было хотя бы не развалить, что имели, либо создать что-то новое.



Сколько помню, всегда уповали на иностранных инвесторов – придут, принесут денежки, технологии и все будет хорошо. Попользуемся, а потом и заберем. Так оно и происходило. Мысль, что могут быть и отечественные инвесторы, считалась крамольной. Также, как считалось, что народ в большинстве должен жить бедно. К сожалению, и сейчас нет задачи бороться с бедностью.



На недавнем совещании было объявлено, что большая часть реформ осталась невыполненной. А какие реформы вообще выполнены и какие выполняются? Какие цели поставлены? Да, ряд нелепых запретов отменен, и это хорошо. В аэропорту никто грозным тоном не спрашивает, а не спрятаны ли доллары в нижнем белье. И это в век цифровых технологий. Введена конвертация для всех, а не только для «богом избранных» лиц.



Но это промежуточные позиции. Что принципиально изменили реформы? На мой взгляд, кроме повышения цен, ничего. Если, кто и спал в Узбекистане, то проводимый снос жилья и объектов недвижимости разбудил всех окончательно. Проводимый снос к реформам при всей фантазии отнести нельзя. Недавнее похолодание показало, что запас прочности объектов энергоснабжения, сохранившийся с советских времен, не бесконечен. Непонятно, почему талантливые градоначальники никак не могут привлечь инвестиции в объекты инфраструктуры.



Мне вообще непонятна экономическая программа и последовательность реформирования. По моему мнению, прежде всего реформы должны быть направлены на повышение уровня жизни народа, борьбу с бедностью и нищетой. Учитывая, что большая часть населения проживает в сельской местности. в первую очередь заняться реформированием земельных отношений. Инвестиции должны быть направлены на оздоровление ирригационных и мелиоративных сооружений, создание инфраструктуры для переработки и хранения сельхозпродукции, объектов здравоохранения и образования. Отель «Хилтон» тоже нужен, но надо определиться с приоритетами и подсчитать, сколько поликлиник и школ можно было построить за эти средства.



Крайне важна реформа системы управления. Необходимо не только в разы сократить количество чиновников, но и ввести для них понятные ориентиры, системы мотивации и ответственности. Надо не только выпускать в свет громадное количество нормативных документов, иногда заведомо невыполнимых, но научиться наконец спрашивать за порученное дело.



Необходимо незамедлительно принять законы о государственной службе, о митингах и пикетах, о выборах глав городских, районных и областных администраций. Сократить расходы на финансирование политических партий. Прекратить финансировать экзотические, но совершенно не актуальные проекты. В первую очередь, инвестиции должны быть направлены на создание рабочих мест и экспорт ориентированную продукцию. Многие страны через это прошли и ничего нового я не предлагаю. Важно понять главное: запаса прочности, как и кредита доверия власти, остается все меньше. А ничего не дав народу, рассчитывать на процветание страны не приходится. Несмотря на все статьи и выступления.



А в Магадан люди и сейчас едут…



Григорий Борисов, юрист. Специально для Uzmetronom.com



А пишу об этом в связи с тем, что в ряде средств массовой информации, в том числе и зарубежных, за последние несколько дней появились публикации восхваляющие реформы в Узбекистане. Видно, что целью публикаций является не объективное освещение ситуации, а самая элементарная лесть. За всё плохое, как это принято, возлагается ответственность на предшественника.Или ещё. Некоторые издания тиражировали слова министра экономического развития России, в шутку заявившего, что экономика Узбекистана через 29 лет может стать второй экономикой после России на территории СНГ. Шутку выдали за аналитический прогноз, не уточняя за счет чего сие событие может произойти: то ли за счет падения экономики России, то ли за счет роста экономики Узбекистана.Другие издания пишут, что реформы разбудили Узбекистан. А народ Узбекистана никогда и не спал. Народ Узбекистана исключительно трудолюбивый, всю жизнь боролся за выживание. Не надо было создавать многочисленных препятствий в его работе, ему не надо помогать, главное - не мешать. И все будет хорошо.Не могу согласится и с утверждением, что все проблемы достались Узбекистану от Советского Союза, что очень любил говорить предыдущий президент, а днями повторила одна российская газета. Во времена Союза в Узбекистане была создана мощная промышленность и развитое сельское хозяйство. Надо было хотя бы не развалить, что имели, либо создать что-то новое.Сколько помню, всегда уповали на иностранных инвесторов – придут, принесут денежки, технологии и все будет хорошо. Попользуемся, а потом и заберем. Так оно и происходило. Мысль, что могут быть и отечественные инвесторы, считалась крамольной. Также, как считалось, что народ в большинстве должен жить бедно. К сожалению, и сейчас нет задачи бороться с бедностью.На недавнем совещании было объявлено, что большая часть реформ осталась невыполненной. А какие реформы вообще выполнены и какие выполняются? Какие цели поставлены? Да, ряд нелепых запретов отменен, и это хорошо. В аэропорту никто грозным тоном не спрашивает, а не спрятаны ли доллары в нижнем белье. И это в век цифровых технологий. Введена конвертация для всех, а не только для «богом избранных» лиц.Но это промежуточные позиции. Что принципиально изменили реформы? На мой взгляд, кроме повышения цен, ничего. Если, кто и спал в Узбекистане, то проводимый снос жилья и объектов недвижимости разбудил всех окончательно. Проводимый снос к реформам при всей фантазии отнести нельзя. Недавнее похолодание показало, что запас прочности объектов энергоснабжения, сохранившийся с советских времен, не бесконечен. Непонятно, почему талантливые градоначальники никак не могут привлечь инвестиции в объекты инфраструктуры.Мне вообще непонятна экономическая программа и последовательность реформирования. По моему мнению, прежде всего реформы должны быть направлены на повышение уровня жизни народа, борьбу с бедностью и нищетой. Учитывая, что большая часть населения проживает в сельской местности. в первую очередь заняться реформированием земельных отношений. Инвестиции должны быть направлены на оздоровление ирригационных и мелиоративных сооружений, создание инфраструктуры для переработки и хранения сельхозпродукции, объектов здравоохранения и образования. Отель «Хилтон» тоже нужен, но надо определиться с приоритетами и подсчитать, сколько поликлиник и школ можно было построить за эти средства.Крайне важна реформа системы управления. Необходимо не только в разы сократить количество чиновников, но и ввести для них понятные ориентиры, системы мотивации и ответственности. Надо не только выпускать в свет громадное количество нормативных документов, иногда заведомо невыполнимых, но научиться наконец спрашивать за порученное дело.Необходимо незамедлительно принять законы о государственной службе, о митингах и пикетах, о выборах глав городских, районных и областных администраций. Сократить расходы на финансирование политических партий. Прекратить финансировать экзотические, но совершенно не актуальные проекты. В первую очередь, инвестиции должны быть направлены на создание рабочих мест и экспорт ориентированную продукцию. Многие страны через это прошли и ничего нового я не предлагаю. Важно понять главное: запаса прочности, как и кредита доверия власти, остается все меньше. А ничего не дав народу, рассчитывать на процветание страны не приходится. Несмотря на все статьи и выступления.А в Магадан люди и сейчас едут…