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Умники и умницы

Сегодня отечественные и зарубежные СМИ распространили информацию о том, что Фонд «Эл-юрт умиди» 3-4 января 2020 года проведет международную конференцию выпускников фонда «Умид», некогда гремевшего на всю страну, заветной мечты узбекской молодежи, грезившей образованием в университетах Лиги Плюща. С 1997 по 2003 год через стипендиальные программы «Умид» прошло ровно 828 человек, а потом… Потом одно из действительно хороших и нужных начинаний было свернуто, что спустя полтора десятилетия обернулось лютым кадровым голодом, тормозящим любые даже самые благие начинания…

То, что в Узбекистане дефицит кадров – не секрет вообще. И ни для кого. Причем, это касается даже крупных компаний, способных и готовых платить хорошие деньги профессионалам. В госсекторе проблема стоит еще острее. А ведь в свое время именно для насыщения государственных структур всех уровней квалифицированными специалистами и создавался «Умид». Увы, на сегодняшний день число «умидовцев» на госслужбе исчисляется не сотнями, а десятками. При этом видно, что на их образование не напрасно были израсходованы серьезные бюджетные средства: выпускников «Умид» отличает высокий уровень экспертизы, широкий кругозор, открытость новым идеям и прямо-таки болезненная ответственность за результат. Одна проблема – мало их: на всю армию чиновников максимум рота.

Осознание проблемы – половина дела: в конце сентября 2018 года глава государства лично инициировал возрождение легендарного фонда. Да, под новым названием «Эл-юрт умиди», но со схожими целями. А главное – официально заявлено, что новая организация является правопреемницей фонда «Умид». А поскольку темпы преобразований взяты крайне амбициозные, то и требования к производительности «Эл-юрт умиди» выше, чем раньше. Одна цифра говорит сама за себя: за 15 неполных месяцев своего существования новый фонд отправил за рубеж больше студентов, чем «Умид» за все 6 лет своей работы. А в 2020 году отправит еще 1000 человек, дальше – больше. И если все пойдет как надо, а правительство сможет заинтересовать работой на родине выпускников Оксфорда, Гарварда, Йелля и Стэнфорда, то лет через десять теоретически мы будем жить в другой стране – там, где слово «чиновник» перестанет быть клеймом.

Долго ждать? Что ж, такова жизнь, да и ждать мы привыкли. Хорошо, хотя бы начало положено. Однако, есть еще одна возможность, и ее по счастью тоже решено использовать: в начале января «Эл-юрт умиди» организует слет бывших «умидовцев» – как тех, кто живет в Узбекистане, так и тех, кто строит карьеру за рубежом.

Идея хороша: продемонстрировать уже состоявшимся на чужбине людям изменения, происходящие в Узбекистане. Есть шанс, что при наличии достойных предложений кто-то из них решит вернуться. Тем более, что многие их однокурсники ныне занимают высокие посты в Ташкенте: только министров-«умидовцев» наберется человек пять. Недаром тема предстоящего форума определена как «Обновляемому Узбекистану – новое поколение кадров».  

Вот как комментирует событие директор Фонда «Эл-юрт умиди» профессор Адхам Бекмурадов: «На обучение уйдут годы, а кадры высокого уровня нужны уже сейчас. Именно это вдохновило нас на организацию слёта выпускников-«умидовцев» – сотен успешных людей со всего мира, которые когда-то получили достойный старт, благодаря государственным программам. В рамках конференции мы намерены продемонстрировать гостям глубину преобразований и потенциал развития современного Узбекистана. Наша цель – привлечь лучших из лучших для продолжения карьеры на родине».

Среди прочих целей конференции – создание площадки для регулярного общения выпускников Фонда «Умид».

Пленарное заседание в уникальном для Узбекистана формате Umid Reunion 2.020 пройдёт 3 января в столице, а 4 января конференция продолжится в Чимгане. Организаторы готовы покрыть все расходы участников конференции, связанные с проживанием, питанием и транспортным обслуживанием, о чем заявляют на сайте http://conference.eyuf.uz/

Остается надеяться и верить, что у «Эл-юрт умиди» будет долгая и счастливая история – как минимум, дольше и лучше, чем у его предшественника. Да, и еще хочется, чтобы идея с конференцией Umid Reunion 2.020 дала выхлоп мощнее, чем аморфная инициатива Buyuk Kelajak с неясными фигурантами. Впрочем, не будем загадывать. Поживем – увидим.

Максим Урташев

Умники и умницы






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Просмотров: 2404     6 декабря 2019


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