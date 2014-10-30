Гулю в мешке не утаишь



Генеральная прокуратура Узбекистана распространила официальное заявление о возбуждении очередного уголовного дела в отношении старшей дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой «по вновь открывшимся обстоятельствам». Примечательно, что заявление появилось в открытом доступе только после того, как о том же сообщила дочь Гульнары Каримовой, проживающая в Великобритании.



По версии прокуратуры, фигурантка нового уголовного дела руководила организованным преступным сообществом (ОПС), в состав которого входила организованная преступная группа (ОПГ), действовавшая на промышленных предприятиях республики, «предоставлявшая ей долю от преступных доходов».



Кроме того, утверждает надзорное ведомство, «Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании».



Если верить официальному сообщению, «защиту прав и законных интересов Каримовой Г. осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений».



Подтвердить или опровергнуть обеспечение защиты возможным не представляется. Во-первых, в секрете держат фамилии адвокатов. Во-вторых, с адвокатов, допущенных к участию в делах подобного уровня, последние три года непременно берут подписку о неразглашении. Нарушишь – лишишься лицензии и пойдешь по



Да, каждому из них, включая старшую дочь первого президента, есть в чем покаяться перед людьми и Всевышним. Власть и родственная близость к ней, развращают. Но как быть с основными принципами правосудия? К примеру, открытостью и гласностью?



Почему бы кандидатам на депутатскую неприкосновенность, словно тараканы вылезшим из щелей в канун парламентских выборов, не инициировать обязательную прямую трансляцию судебных процессов подобной значимости? Они же – за справедливость, счастье народа и освещение темных пятен в истории государства. Подсудимые бы точно не возражали, а народ узнал бы столько полезного и интересного...



По версии прокуратуры, фигурантка нового уголовного дела руководила организованным преступным сообществом (ОПС), в состав которого входила организованная преступная группа (ОПГ), действовавшая на промышленных предприятиях республики, «предоставлявшая ей долю от преступных доходов».Кроме того, утверждает надзорное ведомство, «Каримова Г. путем давления и запугивания, принуждала граждан и владельцев различных компаний переоформить свои имущества на подконтрольные ей компании».Если верить официальному сообщению, «защиту прав и законных интересов Каримовой Г. осуществляют 7 адвокатов, привлеченных ею и её близкими родственниками. Кроме этого, обеспечено участие адвокатов во всех следственных действиях и возможность свиданий с ней наедине без каких-либо ограничений».Подтвердить или опровергнуть обеспечение защиты возможным не представляется. Во-первых, в секрете держат фамилии адвокатов. Во-вторых, с адвокатов, допущенных к участию в делах подобного уровня, последние три года непременно берут подписку о неразглашении. Нарушишь – лишишься лицензии и пойдешь по ст.162 Уголовного кодекса. Да и сами дела идут под грифом «Секретно». Так было с бывшими высокопоставленными генералами СНБ, бывшими генеральными прокурорами последних девятнадцати лет, рядом других некогда влиятельных должностных лиц, преимущественно, силового блока. Обществу до сих пор неизвестно, признали они себя виновными полностью, частично или не признали вообще.Да, каждому из них, включая старшую дочь первого президента, есть в чем покаяться перед людьми и Всевышним. Власть и родственная близость к ней, развращают. Но как быть с основными принципами правосудия? К примеру, открытостью и гласностью?