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Определены чистосердечно раскаявшиеся

Президент Узбекистана подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».

Из 92-х помилованных граждан 20 освобождены от наказания полностью, 37 – условно-досрочно, 16-ти гражданам наказание заменено более мягким. Всего из мест лишения свободы выйдут 73 человека. 19-ти гражданам сокращены сроки наказания в виде лишения свободы.

Отметим, что форма адресного помилования осужденных предполагает контакт должностных лиц, ответственных за подготовку акта гуманизма, с раскаявшимися и вставшими на путь исправления, а также их родственниками. Амнистия, ежегодно применяемая к осужденным в бытность первого президента Узбекистана, не была персонифицирована.

Определены чистосердечно раскаявшиеся


Соб. инф.



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Просмотров: 247     7 декабря 2019



 
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