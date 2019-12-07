Определены чистосердечно раскаявшиеся



Президент Узбекистана подписал Указ «О помиловании группы лиц, отбывающих срок наказания, чистосердечно раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления».



Из 92-х помилованных граждан 20 освобождены от наказания полностью, 37 – условно-досрочно, 16-ти гражданам наказание заменено более мягким. Всего из мест лишения свободы выйдут 73 человека. 19-ти гражданам сокращены сроки наказания в виде лишения свободы.



Отметим, что форма адресного помилования осужденных предполагает контакт должностных лиц, ответственных за подготовку акта гуманизма, с раскаявшимися и вставшими на путь исправления, а также их родственниками. Амнистия, ежегодно применяемая к осужденным в бытность первого президента Узбекистана, не была персонифицирована.





Из 92-х помилованных граждан 20 освобождены от наказания полностью, 37 – условно-досрочно, 16-ти гражданам наказание заменено более мягким. Всего из мест лишения свободы выйдут 73 человека. 19-ти гражданам сокращены сроки наказания в виде лишения свободы.Отметим, что форма адресного помилования осужденных предполагает контакт должностных лиц, ответственных за подготовку акта гуманизма, с раскаявшимися и вставшими на путь исправления, а также их родственниками. Амнистия, ежегодно применяемая к осужденным в бытность первого президента Узбекистана, не была персонифицирована.